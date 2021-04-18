無綫近年遭ViuTV狙擊，急召曾志偉及王祖藍回巢救亡，頭炮直播節目《開心大綜藝》首集見街後一致劣評，昨晚無綫再次以此節目對撼《Chill Club推介榜 年度推介20/21》。王祖藍在上集扮「藍太」影射特首林鄭月娥收250宗投訴，今集節目即變保守，避免踩界不敢再挑戰政界人物，改以模仿歌星為主，但找來一班上年紀演員玩人物模仿，49歲江美儀扮莫文蔚，68歲盧宛茵扮衛蘭，41歲林盛斌凸腩扮郭富城。而C君扮演「沉人記」學方東昇講金句，則獲不少網民稱讚神似。

第一環節安排電影宣傳，以及用舊橋「尋星記」，播放舊電視劇片段考大家記性，趣味性均欠奉，最後的「公關災難頒獎典禮」玩自嘲也很悶場。當中特設「最災難藝人獎」，由「毫無創意創意官」王祖藍獲得，他預先拍片表示上周製造了很大的關公災難，要自我隔離去吃花之戀壽司，又謂曾志偉沒有說過蘇永康及曹永廉是年輕人偶像，只是經網民改圖，他補充：「一言驚醒夢中人，我哋會搵佢兩個返嚟，聯同胡楓同羅蘭主持新一輯《#後生仔傾吓計》。」似回敬ERROR的193暗指41歲陸浩明都叫後生仔，最後祖藍謂會離開《開心大綜藝》。不過，節目全場見到現場觀眾看到目光呆滯，完全沒投入氣氛，網民則狂踩：「得個嘈字。」

主持森美唔知加時

無綫為迎戰頒獎禮將原定一小時節目加長至兩小時，宣傳片推出後，卻連公關部與節目部都不知情，節目表亦一直未有更新。而發放予傳媒的流程表上，前所未有一半表演項目為待定，未開戰已陣腳大亂，就主持森美直認開騷時也不知節目加長：「做完先算，時間安排理唔到咁多。」