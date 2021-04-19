Gucci百周年大騷Aria collection日前舉行，主題除根源馬術外，另一大爆炸話題，就是主帥表明是Hacking Lab，黑客「入侵」Balenciaga，大玩品牌思維互換。

Balenciaga前晚亦舉行2021 秋冬系列發布。對比起初秋系列創造一個電玩遊戲《後世：明日世界 》，以虛擬角色示範新裝，今次主帥Demna Gvasalia重返現實世界，以親切得離奇的方式展示新系列。屬於新裝發佈的短片《感覺真好》(“Feel Good Video”) ，完全無新裝而只是一個concept video，內裡剪緝了一些充滿快樂歡欣的生活片段，浪花、野馬在草原、潛水、跳傘活動，家中的小貓與鴨子等，全面投射主帥希望重回生活常態的願望。

新季58個造型，全是very Balenciaga的經典設計：巨大到有點超現實的特大西裝、螢光黃色風衣、鮮黃、電光藍的絲質連身裙（當然搭配Balenciaga招牌尖頭高跟靴）、破舊的又鬆又垂墜的牛仔褲、像浴袍的wrap top與羽絨等。最特別是造型照背景全是世界各地名勝：巴黎金字塔、羅馬鬥獸場、印度泰姬陵、東京街頭等，就像模特兒穿上新裝到各地打卡旅行，到此一遊，「我們 Photoshopped了相片，希望天空可以很快重打開。」正正是他寄望可以回到去旅行的日子。

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