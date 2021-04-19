熊黛林（Lynn）2016年下嫁郭可頌後誕下孖女Kaylor與Lyvia，一家四口幸福美滿。今天是孖女的3歲生日，Lynn一如既往，在IG發放了7張囡囡的相片，並留言：「孖寶3歲了！」Lynn一對寶貝穿上一模一樣的服裝，兩個造型分別是粉紅色外套、黑色裙仔與紫色工人褲裝，一靜一動，她們拿着氣球、嘴咀兼蹦蹦跳，十分可愛！看照片可見大孖Kaylor斯文，愛擺甫士；細孖Lyvia則較活躍，喜歡跳來跳去。

原來Lynn目前在大陸拍戲，她今天接受《蘋果》訪問說：「因為返咗大陸拍戲，所以唔能夠同佢哋一齊過，其實好遺憾嘅，不過要畀佢哋知道，每一個人都要做嘢、搵到自己嘅價值，等佢哋知道爸爸媽媽都要努力工作，對佢哋嚟講都係一個好好嘅榜樣，今日佢哋去咗海洋公園玩，夜晚就切蛋糕，而家玩得好開心。」Lynn又感概說：「睇到佢咁快長大，都唔捨得佢哋大得咁快，因為而家佢哋真係好好玩，希望佢哋健康、好快樂咁成長。」一對女兒快入讀K1，有指兩女入讀的是她最心儀的幼稚園、被譽為「幼稚園界哈佛」的寶山幼兒園，問Lynn會否感到不捨？她說：「不過我就好想佢哋可以快啲返幼稚園，可以學多啲嘢，同埋冇咁悶，始終疫情呢一年幾，佢哋都學少咗好多嘢。」女兒漸漸長大，Lynn表示工作也沒有因此而加多或減少，只要有適合的工作便會去做。而去年剛踏入40歲的Lynn狀態大勇，不時在社交網貼出健身照，大晒馬甲線身材，問她會否想追多個男B？她堅定地說：「冇計劃！冇可能！絕對冇可能！兩個已經好足夠、好滿足好幸福，唔需要再多。」

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