有大陸拍賣官資格、外號「金槌拍賣官」的金鈴，以香港島婦女聯會主席身份和港台合作節目《姐姐們你好》，今日在進行宣傳，並邀請黃百鳴、徐小明、高志森聯同婦聯會員一同分享。

金鈴希望藉着節目帶給婦女正能量，節目以姐姐為名，令她想起大陸節目《乘風破浪的姐姐》，她笑說：「以前40歲以上唔係叫姐姐，係叫姨姨，而家叫姐姐升咗級，後來40加，就叫『小姐姐』。」她曾在大陸被稱呼姨姨或大姐，希望別人能稱呼她「小姐姐」，身旁黃百鳴即說：「香港會叫師奶同大嬸。」

打齊兩針科興疫苗

黃百鳴在節目中分享背後有一位令他無後顧之憂，可以讓他放心外出奮鬥的太太。疫情暫時緩和，身為電影公司老闆黃百鳴已陸續安排電影推出，包括張智霖、古天樂主演《G風暴》及惠英紅、吳千語主演《一路瞳行》，及後會開拍《逃獄兄弟2》。戲院恢復營業後，近月可以增加至75%入座率，黃百鳴希望生意慢慢緩和，他亦已打齊兩針科興疫苗，還笑說：「打完乜事都冇，行得、企得、食得，第二日仲返工。」

徐小明在疫情下將大陸所有工作項目暫停，連續一年多在香港，他決定明天到深圳先隔離，之後再到大陸復工，包括拍攝電影、出唱片等，他和家人已接種科興疫苗。提到邵氏武打影星王鍾日前病逝，明天舉殯，徐小明記得對方警察形象深入民心，二人曾在亞視合作拍警匪片。他慨歎近年很多圈中人離世，他稱好心噏：「去年至今喜酒我只去過一餐，送靈就有七、八單！唉！」

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