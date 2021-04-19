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Diddy前旗下歌手Black Rob痛苦病逝 曾四次中風兼腎衰竭

2小時前
Black Rob曾是Diddy的旗下藝人，他在臨終前表現相當痛苦。

黑人饒舌歌手DMX於本月2日因吸毒過量引發心臟病，並於寓所內昏迷，一周後在紐約White Plains醫院病逝，終年50歲。事隔只有八日，曾經是Diddy唱片公司Bad Boy Records旗下的饒舌歌手Black Rob亦於前日在亞特蘭大一間醫院中離世，終年51歲。

Black Rob在過去五年身體狀況持續衰退，曾經中風四次及患上腎衰竭。Black Rob的好友DJ Self在他離世一星期前陪伴着Rob，又拍片紀錄他的病況，Rob在片中不但表示痛苦，又提及DMX離世：「我已不知道痛是甚麼，痛得很瘋狂。雖然痛亦讓我了解，我會有很多事情要繼續。」Rob之後又在另一條短片中暗示自己無家可歸，坐起的他雙眼依然閉上。Rob曾經與Diddy及Mark Curry合唱歌曲Bad Boy 4 Life，Diddy和Mark亦分別在網上留言悼念。

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DiddyBlack Rob
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