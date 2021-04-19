繼美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年被跪頸致死案，引發全美大規模示威後，當地近期多個地方又再發生多宗警員使用不當武力的案件，當中包括明尼阿波利斯市郊20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）和芝加哥13歲拉美裔青年托萊多（Adam Toledo）。樂壇天后麥當娜（Madonna）非常關注美國槍械管制，前日親身到街頭貼上街招，更指槍械管制是新的疫苗。

麥當娜前日穿着印有「清醒美國」和「槍械管制」字樣的衞衣，上街貼上相同字句的宣傳海報。娜姐在IG上載片段，並表示：「你有聽過這種美國新疫苗嗎？它將會拯救我們所有生命，它叫做槍械管制。OK？它叫做槍械安全，應該要強制執行，我們所有市民。」娜姐還貼上多張照片，詳細表明她對近期多宗有色人種被警員殺害的看法：「托萊多只有13歲，賴特只有20歲！殺死他們的警員只被判過失殺人，這是瘋狂和恐怖，而且在社會變得正常化。對，是人殺人，並不是槍械，但很多人都沒有進步，槍械太容易得到。如果他們變成犯法，就沒有人會覺得需要擁有槍械來保護自己。至於警察殺害無辜兒童，射殺、窒息和虐待無辜的人...他們應立刻入獄度過餘生。沒有審判，沒有腐敗的司法系統。」

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