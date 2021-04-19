53歲的前港姐吳婉芳和已故富豪老公胡家驊育有三個子女，她本身美貌凍齡之外，仔女顏值亦相當高。大仔胡智略（Casper）愛留長髮，甚有韓星味，而次子胡智同（Lynus）帥氣樣及爆肌身材，就成為城中鑽石筍盤。

熱愛健美及做運動的胡智同，更是愛狗的暖男一族，昨日就在赤柱教健身做運動，為動物組織籌款。胡智同在IG貼出自己在赤柱的天台戶外，教授一班參加者做HITT(高強度間式訓練) 運動，參加者只要給 $250慈善價，就可以上一堂課，但運動難度相當高，參加者又要跳繩又要做平板，而Lynus就不時在旁指導，之後又幫手義賣Tee、Tote等，為Paws United(貓狗領養慈善協會)籌款，相當有愛心。

胡智同在牛津大學畢業後愛上健身，其後在英國參加健美比賽得到冠軍，現時將興趣發展成為事業，成為專業級個人練身教練。單身的他非常愛狗，不時一拖五帶住愛犬行山、出海，或者在8層高的獨立屋豪宅中一齊做運動，是名副其實鍍金的陽光大男孩。

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