韓國限定女團I.O.I出身的24歲女星金世正，早前憑熱播劇《驅魔麵館》而人氣急升，不過似乎人紅是非多，繼早前無辜與男團EXO成員世勛傳緋聞後，近日她就被指頻繁地到男團Wanna One出身的尹智聖的IG留言，引起男方fans不滿。

私下老友

金世正及30歲的尹智聖同樣透過選秀節目《PRODUCE 101》系列出道，又一同演過陸軍音樂劇《歸來：那日的約定》，因此私下十分老友，近日兩人先後推出新碟回歸樂壇，在音樂節目後台上見面後，亦有合照力證友情。

懶理指摘晒新相

但隨後有男方的fans指，金世正頻繁在尹智聖的IG留言，而留言的內容與尹智聖的發文完全沒有關係，如「和oppa傾電話時總是吵吵鬧鬧」、「oppa，我的眼睛好奇怪，為甚麼你看起來更像暖男了」、「鎖骨可以拿來裝燒酒了」等字句，而且語氣親暱，因而引起fans不滿，直言：「希望你可以看人眼色，誰會希望自己的偶像與女偶像關係很好」、「希望你可以低調一點」、「雖然知道兩人關係很好，但這樣公開表現會感到不舒服」等，但亦有網民力撐金世正，認為是男方fans太敏感。對於男方fans的指摘，金世正未有多加理會，昨日繼續在IG晒靚相。

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