韓國人氣劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍因拍劇撻着，兩人更在有圖有真相下，於元旦日公開戀情。而玄彬雖然已封盤，但卻依然屬廣告商的寵兒，當中玄彬密密接拍廣告，近日又有兩個新大陸廣告推出，在「限韓令」之下，依舊勁吸人仔。

展示暖男一面

玄彬之前已成為大陸電器品牌的代言人，力sell吸塵機械人。近日他再接拍廣告，周大福在微博公開男神最新廣告照，並透露以玄彬生日日期9月25日，推出「925系列」，玄彬更先後換了兩套服飾拍攝硬照，大晒暖男一面。不過網民就好奇玄彬會否順便物色首飾給女友孫藝珍，作為二人的定情之物。

街頭開工被捕獲

另外，另一男神宋仲基主演的《Vincenzo》於前日及昨日停播，並順延至本周六播出第17集，劇組亦於前日播出特輯，展示未公開的片段及NG片段等。而有網民就公開宋仲基、全汝彬在錦加大廈現場的拍攝照片，可見他們仍然趕拍劇集。

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