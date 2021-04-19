蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

Demi Lovato不滿乳酪店賣減肥食品 公開留言譴責趁火打劫

1小時前
Demi Lovato曾經患上暴食症，不滿乳酪專門店推廣減肥文化。

曾經患上暴食症的28歲美國泛性戀女歌手Demi Lovato，前日忽然在IG限時動態單挑洛杉磯一間乳酪專門店The Big Chill，指店舖售賣無糖曲奇等減肥食物，以宣傳減肥文化。

Demi Lovato前日公開留言譴責該乳酪店：「覺得極度難以在The Big Chill落單，當你去收銀處時必須走過一堆減肥食物。」Demi還寸爆標籤着「減肥文化趁火打劫」，企圖引起網民對品牌讚揚飲食失調的關注。對於Demi的指控，The Big Chill亦在官方IG作出回應，指店內亦有銷售很多適合糖尿病人、乳糜瀉病人和素食者的產品。The Big Chill還透過訊息向Demi道歉，Demi回覆：「不僅這樣，你們的服務很無禮。整個購物體驗都帶有挑釁性和可怕。」之後她又「得寸進尺」指食品標籤不清晰，令人難以分別是減肥文化還是健康需要。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

Demi Lovato
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner