曾經患上暴食症的28歲美國泛性戀女歌手Demi Lovato，前日忽然在IG限時動態單挑洛杉磯一間乳酪專門店The Big Chill，指店舖售賣無糖曲奇等減肥食物，以宣傳減肥文化。

Demi Lovato前日公開留言譴責該乳酪店：「覺得極度難以在The Big Chill落單，當你去收銀處時必須走過一堆減肥食物。」Demi還寸爆標籤着「減肥文化趁火打劫」，企圖引起網民對品牌讚揚飲食失調的關注。對於Demi的指控，The Big Chill亦在官方IG作出回應，指店內亦有銷售很多適合糖尿病人、乳糜瀉病人和素食者的產品。The Big Chill還透過訊息向Demi道歉，Demi回覆：「不僅這樣，你們的服務很無禮。整個購物體驗都帶有挑釁性和可怕。」之後她又「得寸進尺」指食品標籤不清晰，令人難以分別是減肥文化還是健康需要。

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