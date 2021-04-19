由周顯揚執導、古天樂、劉嘉玲、林雪等人主演，改篇自遊戲電影《真·三國無雙》快將在港上畫。林雪演性情殘暴、荒淫好色的董卓，日前跟導演接受訪問，提到董卓在片中「享盡美色」，林雪稱有苦自己知，此片更成為他從影以來，最辛苦的一次！

董卓有眾多妃子，林雪笑言美女們都穿上薄紗拍攝，算是導演的獎勵，但並非自己要求：「唔係我要求，董卓N年前嘅要求，我只係執人口水尾。」畫面上林雪享盡艷褔，不過暗地裏被整蠱，他說：「妃子有天真、可愛靚女，佢哋又（披）薄紗一塊，餵吓提子。好嗰啲提子佢哋未埋位時已食晒，到（拍攝時）餵就畀爛嘅你食，我OK，知道爛。咁我係董卓，梗係畀妃子食！你畀粒爛我食，我餵返你，久而久之就唔畀爛嘅我食。」

導演周顯揚大讚林雪演活董卓一角，林雪也十分欣賞董卓：「因為細個家庭貧困就冇乜接觸，我冇乜讀書，限制咗想像力，之後慢慢我就靠自己奮鬥努力靠自己想像，有少少錢就補償想像力，對佢更深刻。最初只係喺門口睇人打機（街機），之後上網睇，鍾意呢個角色。」問到林雪是否能使出絕招「無雙」，他笑言：「未練成，導演未畀我，如果佢畀把刀我就OK喇，耍大刀！」

全民變「古天樂」

片中所有實境於新西蘭拍攝，演員們因為飾演武將，全部要穿上厚厚的盔甲，在當地炎熱氣溫下開工，苦不堪言，林雪就算眼睛可吃冰淇淋都不能降溫：「着到套衫似漢（汗）人，因為好多汗，出好多汗，人哋出汗我就漏水。嗰陣時我好fit，氣色又好，日日曬太陽，拍嗰部戲，企喺古天樂側邊，個個都係古天樂咁嘅色，皮膚咁樣就好，出汗有新陳代謝，對我係好嘅，我拍呢部戲有着數，做董卓，又有女兒香，我又可以減肥身體好。人思考要向好多面諗，開另一扇窗先得。」周顯揚指差不多每場群戲也會有人中暑，後來在劇組演員盔甲上穿了小孔讓大家散熱，不用拍攝時就會在現場灑水降溫。

演員熱到中暑，就算連戲中的馬也逃不過厄運，有隻馬拍攝中途死掉，林雪澄清不是自己騎死對方：「唔係騎死，佢中暑，佢覺得日日畀你騎我情願死，幾有骨氣！幾百磅你日日騎我，我死畀你睇。佢就走咗，我唔捨得，不辭而別，咁樣唔得。嗰隻係寶馬，送畀呂布（古天樂飾演）。」

導演從小着迷

今次周顯揚選了《三國演義》中黃巾之亂至三英戰呂布的故事作題材，這是他自小最喜歡的段落：「通常啲人講《三國》都離不開講赤壁嗰啲，但我由細都鍾意董卓嗰段，我覺得嗰個時候，佢哋班後生仔打出頭，唔理佢哋目的，可能各有說法，但呢班後生都離不開打天下，我就覺得劉備都有野心，劉備係第一個稱帝，佢喺蜀國稱帝，曹操到死都未稱帝。」

眾多好戲之人齊集這戲，導演也自言拍攝時看到也感過癮，看到演員間擦出的火花。而他承認大家戲份都差不多，但最注重還是拍攝出來的故事為重：「人物好多，聚集咁多好演員放入戲，個個似主角，搞掂檔期放喺同一戲已困難，睇佢哋演已好過癮，分佢哋嘅鏡頭，盡量平衡。其實每人篇幅好多，分配要喺劇本諗，最終都唔係戲份問題，主要出嚟古仔好睇。」導演表示Netflix已買了播映權，而這戲亦得遊戲製作人的讚賞。

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