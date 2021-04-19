韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的成員金鐘國本月25日就迎來45歲生日，外界一直十分關心他的婚事，事關他已屬適婚年齡，加上又是圈中大筍盤，但卻一直單身，令人十分擔心他的戀愛生活。而在昨日播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中，操得一身肌肉的金鐘國就公開了他在家中新設置的健身室，更即時邀請好友車太鉉參觀，同時又與好友池錫辰、楊世燦、HaHa等人進行視像對話。

做了24年健身

金鐘國母親看到後就鬱悶地說：「本來就是愛做運動的孩子。」金鐘國就透露因為有時收工太晚關係，所以在家中設置了健身室，方便凌晨工作結束後可以做運動，又搞笑說是為結婚做的準備：「聽說結婚後變成有婦之夫的話，去健身室也要會眼色，說實話這是我為結婚準備，這是我做得很好的事情。去健身室的時候，都感到很激動，我做了24年的運動，到現在每天都是這樣，要長長久久地做下去，不能做一會兒。」

被取笑「噁心」

而車太鉉更親自來到金鐘國的家認證健身室，之後更取笑說：「怎麼這麼噁心啊，身體不是女人喜歡的東西，太噁心了。如果沒有女朋友46年（韓國虛齡），是不是應該換個身體呢？ 為甚麼這樣固執，現在沒有女朋友是不是因為肌肉身材？快改變想法吧。你出道初期因為長得醜，說不能除下太陽眼鏡，但是現在沒有人說你的外貌了，而且當時你沒有錢，現在不是很多嘛，你20年來都沒有改變，只有身材沒換，先換一下再做反應吧。」取笑金鐘國到現在都沒有談戀愛的理由是因為爆肌身材。

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