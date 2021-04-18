ViuTV首個樂壇頒獎禮，一如預料MIRROR有不少獎項落袋，包括隊歌《IGNITED》，個人獎亦大豐收，阿Jer、姜濤、Ian都有獎。

頒獎禮後齊人受訪，Lokman說今日特別驚喜：「金曲拎第二同組合金獎，心情真係……波動得好大！」他說每次上台都忘記謝詞，落到台又忘記講了甚麼，晒冧說；「如果講漏真係多多包涵，多謝多謝多謝。」

Ian今次得到年度男歌手銅獎，他說沒有想像會得獎：「Lokman話唔記得咗要講咩，我係直情冇準備過，所以上到去我真係一片空白。到開始有返意識，就見到台下舉3隻手指，以為得返3秒，咁我開始收聲，但原來係仲有30秒，輸晒經驗。」他補充說要多謝返幫過手的朋友及fans，記者提醒未多謝女朋友Amy，他興奮說：「多謝身邊支持我嘅人！」他承認今次成績出乎意料，又說：「前排經歷過一啲嘢，今次係一個好好嘅強心針。」

姜濤在台上重提1.1得獎時的O嘴樣，受訪時他說好在戴了口罩：「但O嘴嗰樣真係太難睇，希望以為唔好再O嘴。」他形容今日表情是「有啲驚」。至於外間一直猜測姜濤可以拿下男金，他說：「呢個係對自己嘅期望。但林家謙係一個好利害嘅人，我冇諗過自己拎金，銀都冇諗過，但Ian拎多過我自己拎，佢一直以嚟都好努力，多謝大家睇到。」

Anson Kong上次1.1失落獎新人獎，今次終於上頒獎台，他說上次之後改變了心態：「上次之後對獎項冇乜想像，所以我今日係驚喜，好開心可以同Ian一齊拎。但我好大頭蝦，冇多謝製作團隊。」Tiger表示要排好演唱會，想交出一個完美的演出報答fans。

獲得年度新人獎的Jer，就再次呼籲樂迷支持廣東歌：「今年係好開心，除咗我哋拎好多獎，仲見到好多新人，同埋有好多合作嘅表演，樂壇百花齊放，希望大家聽多啲廣東歌同本地頒獎禮。」隊友叫他請食飯，一輪起哄之後，他終於就範：「下星期啦唔好煩喇！」另外有傳Jeremy今年單獨出歌，他說不心急：「MIRROR成績好，我成績咪好囉。」

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