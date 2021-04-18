劇集主題「You Only Live Once（YOLO）」，人生只會活一次，吳家忻和陳苡臻（Jessica）不約而同認為要趁青春入娛樂圈搏一鋪，讓人生無憾。原來二人都曾經遭家人反對入行，家忻說：「初初唔鍾意㗎，後尾喺地鐵站見到我，巴士站又見到我，咁就叫我『小心啲啦，咁大個，自己識㗎啦』。」Jessica自覺是人生轉捩點，因為要放棄一份穩定的職業，轉做全職網絡演員。

Jessica今年24歲，在城大主修經濟，被粉絲稱為「Ca姐」，IG追蹤人數多達12.3萬，冠絕YOLO眾多女神。Jessica畢業後做過兩年全職PR，去年辭職正式加入娛樂圈，「爸爸冇乜干涉我入行，但自己當初都有掙扎，同媽咪商量時，佢有少少覺得唔得，始終老一輩認為演藝人係局限於電視同電影，你話加入YouTube Channel，就會問你『得唔得㗎？係咪玩㗎咋？』，去到現在多咗人識，媽咪先放心啲，冇再理我喇。」但當初的工作，月入近兩萬元，相對現在收入較不穩定，Jessica笑言自己是慳妹，有積蓄不太擔心，她哈哈笑說：「本身讀Finance識理財，平時除咗食同交通，得閒先買衫，自己唔太注重物質，儲錢亦有一手。我唔係為買樓，純粹鍾意見到錢多咗嗰種感覺。」

如此知慳識儉，難怪被網民封做「理想型女友」，可惜Jessica早已封盤，透露已有穩定男朋友。雖然沒有透露男友身份，但Jessica早在2015年曾在社交平台上載與男友的合照，留言：「呢個係我男性朋友，簡稱男朋友」，至今仍是同一個，夠晒專一長情。Jessica說：「現在感情狀況係開心穩定，而家網絡世界，想瞞都好難。但呢個moment都想專注事業，兩者平衡一下。」原來Jessica在中學時期是讀女校，她還分享了一件趣事，「以前好少見異性，記得有次BabyJohn（蔡瀚億）嚟drama workshop做導師，全校為之瘋狂，佢離開時，成班女仔衝晒去走廊同佢揮手，之前喺《狂舞派3》首映再見返佢，回憶湧現。」不過，她的「理想型老公」就另有其人：「我好鍾意劉青雲，佢太好，又好專一，有種平淡嘅幸福，佢所追求嘅係細水長流嘅愛情，我都一樣。」

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