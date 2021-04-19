吳鎮宇、李麗珍主演，新晉導演李駿碩執導的電影《濁水漂流》先後入圍2021年鹿特丹國際影展（IFFR）、香港國際電影節的競賽單元。《濁》拍攝時期為2019年，在IFFR的故事簡介，提到《濁》片「內容明顯是受到反送中示威影響」。吳鎮宇在戲中飾演一名曾吸毒入獄的露宿者，先前一句對白「香港把X」，已被喻為港人今日心聲。在今日最新公佈的宣傳片中，鎮宇變身金句王，為港人吐冤屈氣。

《濁》片集合蔡思韵、謝君豪、朱栢康及寶珮如等好戲之人演出。宣傳短片中開頭鎮宇就拋下金句：「深水埗係窮人住嘅地方，起咗咁多貴樓，啲窮人住邊度呀」，講出現今香港境況，亦為故事作引子。當食環署及警察清場，將一班露宿者的家當丟棄後，他再發揮本色，說：「掉晒啲嘢話係垃圾，我哋夠係垃圾啦，掉埋我哋吖」。面對蔡思韵飾演的社工，鎮宇霸氣表示：「我知你唔係奉旨要幫我，我都唔係奉旨要受你幫㗎」。不過講到最令現今香港人體會最深切的，莫過於鎮宇爆出「政府做X錯嘢就要道歉呀！而家老同好好恰呀？」相信會是不少人的心聲。

《濁》片根據真人真事改編，故事講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者，長時期被社會忽視及邊緣化， 在狹縫的生存空間，同時為自己爭取一絲尊嚴與公義。電影已定於6月3日上映。

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