參加《全民造星III》、有「馬拉Karen」之稱的龔柯允，近日轉投新公司，並在今晚於九展進行加盟儀式。她獲師兄海浚傑、BOP天堂鳥成員葉灝基（Gordon）和許俊豪（Lincoln）送上結他迎新。席上Karen講到有幸加盟新公司，吐露追夢唔簡單，有很多盼望，她更感觸落淚。

Karen提到今次加盟，是受《造星III》的另一參賽者陳康琪（Odilia）的影響，她也有問對方意見：「玩比賽時我同Odi一齊，喺佢身上睇到公司啲人成日陪住佢哋又好照顧，就八卦吓佢哋公司係點，又同我音樂理念好相似，於是開始傾合作。現時公司畀好多自由度我，可以繼續經營我YouTube Channel介紹馬來西亞，又可以創作，之前咩都係一人單打獨鬥。」

冀與好友互相學習

提到Odilia屬組合Bingo成員，而Karen與另一成員關嘉敏（Carman）亦相熟，問到Karen可會考慮加入組合，Karen笑說：「都可以，但我怕拉低佢哋兩個（水平），我哋可以互相學習，佢哋教我跳舞，我教佢哋唱歌。」Karen否認自己的加盟是爭做一姐：「我哋都唔同方向，佢哋係偶像派，我係音樂派。」Odi認為更多合作空間。

Carmen玩完《造星III》後知名度大增，簽約無綫拍劇，被網民批評她倒戈相向，Odi力撐隊友：「又唔可以咁講，作為藝人都想多機會同空間去嘗試，我都等緊公司安排。」Karen亦希望可以參與拍劇，渴望和師兄陳展鵬合唱，但未敢高攀和視帝展鵬做戲。

海俊傑押後造人大計

海俊傑歡迎Karen加入大家庭，他雖然不認識對方，但從網上頻道看過Karen表現出眾，期望合唱。海俊傑近日完成伍仲衡音樂會，及電視劇拍攝，終於可以稍作休息。較早前他曾透露想和老婆生仔組織家庭，但如今計劃押後：「咁嘅時勢只能順其自然，我仲得嘅。」

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