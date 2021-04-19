屹立北角超過半世紀的皇都戲院，將會被圍封面臨重建，近日張寶華第三度重遊此地，緬懷媽媽經常帶她去睇戲的地方，她在社交網貼相及寫長文，指戲院於97年後，曾荒廢20多年，雖然即將要重建，幸獲發展商承諾會保育皇都戲院。

今日張寶華（Sharon）接受《蘋果》電話訪問，談及她今次參觀皇都戲院的感受，她說︰「今次係我第三次去，再唔去冇機會，因為今年第三季就會圍封，準備重建。」原來她日前到皇都戲院一遊，巧遇新世界發展執行副主席鄭志剛，Sharon說︰「嗰日咁啱鄭生喺度，大家打個招呼。見到佢真係好有心，保育皇都戲院，而家喺重建前，佢哋收集咗好多資料，喺商場位置搞咗個《尋找你我他的皇都》，將戲院內嘅舊物、電影戲票都整理過，讓大家可以睇到昔日戲院係點樣，真係好值得去睇。」

Sharon的媽媽自4歲來港生活，更住在皇都戲院附近，經常到來欣賞電影，Sharon說︰「我阿媽係上海人，北角呢頭聚居咗好多上海人，我細個時唔係住附近，媽咪都成日帶我嚟呢度睇賀歲片，所以我媽咪對呢度好有感情，不過好可惜，近排佢整親腳行唔到，唔可以帶佢過來重遊舊地。」

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