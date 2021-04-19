現年36歲的林熹瞳（Rachel）在去年10月與圈外男友何思哲（Carson）結婚，上周五（16日）Rachel在facebook透露懷孕八周四日，怎料突然流產，檢查時醫生發現BB已沒有了心跳。Rachel今日透露曾找第二個醫生再檢查，也證實沒有生命迹象，而胎兒也在前晚（17日）從體內自然流出，事件帶給她無限傷痛。

Rachel留言：「小妹昨晚已經出院了。那天真的很徬徨無助，但聽完大家意見後，已立即再找第二個醫生再檢查，也證實無生命迹象。這兩個月，BB為我帶來了很多歡樂，每天也會跟他說話，那種甜蜜幸福不能言喻，沒想到兩個月的連結已經這麼、這麼深。這兩個月基本是BB在照顧我，而不是我在照顧BB，他令我正面積極開心了很多。縱然事發至今有無限多的傷心、憤怒、哀痛和疑問，但也只能逐一接受和消化。前晚，BB亦在我的身體自然排出，我同先生也有同BB好好告別。希望這只是暫別，BB好快會回來我的身邊。」

Rachel獲各方好友的支持和慰問，但基於現在的狀態，她直言未能逐一回覆，但就對每位表達衷心的感激。她希望大家能要更加孝順自己的父母，她說：「原來真的當過母親，才能體會自己能有多愛孩子，希望大家也會愛自己父母多一點，孝順他們多一點。BB，媽媽在心中永遠也會為你留一個很重要的位置，願你已回到天家的樂園，跟哥哥在一起。」字裏行間，還暗示自己已非第一次流產，不過Rachel今日回覆《蘋果》：「我講嗰個係我親哥哥，我哥哥25歲時已返了天家。」

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