韓國女團少女時代（少時）前成員Jessica跟K先生（權寧一）拍拖多年但仍然恩愛，昨日是Jessica的32歲生日，K先生跟往年一樣，公開與女友的合照並留言祝福。

拍拖8年

K先生昨日在IG貼上兩張影子合照，特別是第二張相中兩人手拖着手，十分甜蜜，而他亦用英文寫道：「Happy Birthday, J! #mybestfriend」，更加上愛心表情符號，大晒恩愛。Jessica早於2014年已跟K先生傳出緋聞，直到2016年離開舊東家SM事務所後才認戀，並指兩人已交往3年，計計時間兩人已拍拖8年，感情十分穩定。

不只男友K先生，Jessica的胞妹、女團f(x)出身的Krystal亦有貼出多張與姊姊的合照，為Jessica送上祝福，相中兩人似乎穿上泳裝出鏡，Jessica亦微微晒事業線。

自責變不孝女

另外，Jessica前隊友、少時成員Yuri亮相昨晚播出的MBN綜藝節目《多吃家》（音譯），講述母親早年患病一事時，難忍傷心而落淚，令fans大感心痛。Yuri表示：「媽媽在我出道前夕患上乳癌，但我完全不知道，甚至已經復發過，但家人在媽媽治癒後才告訴我，可能大家知我忙於準備出道的事，怕我分心，所以沒有告訴我。」

Yuri坦言得知母親患病一事後感到自責，亦生氣家人沒有跟她說真話：「當時媽媽情況好嚴重，甚至有可能死在手術台上，但為甚麼所有事都不跟我說？讓我變成一個不懂事的女兒，對於當時向媽媽發火一事感到抱歉。此事之後，我們就經常聊天，幸好媽媽現在身體好多了。」Yuri又提到少時隊友成為她的後盾，給予她很多支持，令她有勇氣挑戰其他領域。

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