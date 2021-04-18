香港超紅影星「海哥」喜歡媾女就不是甚麼新聞，但有次我去獅城旅遊時，曾經約當地某報一位行家「雯姐」食飯，她爆了海哥一單搞笑桃色事件給我知，她說：「有日公司收到某女子霞姐報料，話有關海哥的性事，問我哋可以有幾多報酬，我話講詳情嚟聽吓先知畀唔畀報酬，後來佢就爆料話海哥嚟咗獅城，早幾晚同朋友去夜店玩，然後朋友招呼佢，知佢好色，所以就叫咗十幾位小姐入房陪佢哋唱歌傾偈！」

霞姐告知雯姐，海哥在夜店時都算表現得好規矩，只是摸摸女孩子的手和臉，到尾聲幾個男人喝到八分醉意就埋單上酒店房，原本招呼海哥的陳總安排霞姐陪他上房，但海哥主動要求多一個女孩陪他，陳總當時笑笑口說：「咁好興致，好好！我會搞掂！」霞姐續爆：「上房之後，海哥要求我同另外一個女仔一齊上，半個鐘就已經完事，然後佢好快叫我哋走，但諗唔到佢一毫子貼士都唔畀，佢同我哋上床已經有人幫佢畀錢，但諗唔到佢孤寒到貼士都唔肯畀我哋。」

雯姐告訴我，霞姐真是好鄙視海哥：「佢學人玩3P，但一啲花招都冇，真係悶死我哋，以為佢咁風流，梗係花樣百出，我真係諗唔到佢咁渣！私底下冇乜嘢講，我哋問佢幾句嘢，佢先答我一兩句，我哋上房後原本想同佢影合照，但佢唔肯影，仲要求我哋交出手機先，臨走時先畀返我哋，佢都好小心！」

我問雯姐最後有沒有出這新聞，雯姐笑說：「我問霞姐有冇同佢合照，佢話冇，問佢有乜實質證據，佢話呢啲嘢點會有乜實質憑據，咁我哋一啲證據都冇喺手，你就算拎呢單傳聞走去問佢，佢肯定唔會認啦！咁我哋出咗新聞之後，你覺得佢會唔告我哋？冇可能啦！你都知佢鍾意告人啦！所以老總話唔出得，咁我咪私下講嚟畀你笑吓算囉！」

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

【非常人．非常事】

縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，分享「非常人．非常事」，跟「蘋民」圍爐取暖。