韓國Hip Hop組合45RPM的成員李賢培，前日爆出在濟州島寓所內暴斃的消息，終年48歲，有指死因是心臟麻痺，但遺屬打算進行屍檢，以確認真正死因。

據悉李賢培的胞兄、DJ DOC成員李漢爾正身在濟州島處理後事，而李賢培生前曾參與DJ DOC的音樂製作，因而與組合其他成員感情深厚，但李漢爾卻在隊友金昌烈悼念胞弟的發文下，留言大鬧是對方害死弟弟，直指對方是惡魔，引起網民熱議，推測出道逾20年的DJ DOC不和。

疑有金錢糾紛

李漢爾今日凌晨在IG進行直播時透露，DJ DOC成員與李賢培計劃在濟州島經營民宿，集資花了約1.4億韓圜（約97萬港元）買地，但之後因裝修、管理費超支太多，金昌烈突然表示「比想像中貴，無法再負擔」，便不再繼續投資，李賢培傾家蕩產幫助補貼該筆費用，更為了管理民宿而搬到濟州島生活，同時為了維持生計而揸電單車送外賣，卻發生嚴重車禍，甚至連做磁力共振掃描的費用也沒有。

曾遇嚴重車禍

據悉李賢培怕哥哥擔心，因而沒有告訴他車禍的事，直到李漢爾去處理後事時，才得悉弟弟曾發生嚴重車禍卻沒就醫，前日更暴斃死亡，暗指胞弟可能因車禍的後遺症而離世。李漢爾嬲爆在直播中大鬧：「他的死，我也有錯，但金昌烈也有錯！」更揚言不再參加DJ DOC的活動，等同退出組合，掀起軒然大波。

待藥物檢測結果證死因

對於李漢爾的指控，金昌烈坦言成員間一起做過生意，亦有發生不好的事，但在現時李賢培剛離世的情況下，不宜談及此事，因而未有公開事件的詳細內容。而負責屍檢的濟州大學醫學專門研究會表示：「沒有因車禍後遺症而離世的可能性，而李賢培的心臟比一般人大50%，右心室非常寬闊，雖然心臟有異常，但仍不能判斷為直接死因。李賢培身上亦沒有明顯的外傷，準確死因或要等待藥物檢測的結果。」

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