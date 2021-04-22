改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《模範計程車》，因加入不少如「趙斗淳事件」、「N號房事件」、「校園暴力事件」等真實事件，在韓國播出後收視節節上升，當中上周六播出的第4集，收視更創新高至15.6%，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

主角人氣急升

《模範計程車》在韓國大受歡迎，亦令劇中主角人氣急升，而當中29歲的表藝珍更冷手執個熱煎堆出演一角，其演技獲網民激讚。表藝珍今年入行第9年，她比較為人認識是在《金秘書為何那樣》中飾演金秘書朴敏英的接班人，以及在《VIP》中飾演介入張娜拉和李尚允婚姻的第三者。而在《模範計程車》中表藝珍就飾演「彩虹運輸」的黑客安高恩，屬第二女主角，與男主角李帝勳有不少對手戲。

李娜恩錯失機會

表藝珍的角色原本由女團APRIL的21歲成員李娜恩出演，不過APRIL成員疑霸凌前隊友李玹珠，令到《模範計程車》劇組亦臨時換角。雖然表藝珍執二攤演出，但網民有讚冇彈，更指李娜恩錯失了大好演出機會。網民紛紛留言激讚表藝珍，表示：「藝珍演技好，娜恩演技不好」、「所以要善良地活着才可以」、「表藝珍演技好，又漂亮」、「幸好劇集開播前換人，太幸運了」、「表藝珍非常合適」、「表藝珍在《VIP》的時候就演得非常好及有魅力，遇見好角色很好，希望作為演員會更好」等留言。

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