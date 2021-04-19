【蘋果專訪】韓流在香港繼續強勢，本月先後有兩齣韓片開畫，除了孔劉和朴寶劍主演的《複製人徐福》外，由38歲青龍影后韓智敏夥拍27歲男星南柱赫的新片《不能忘記的名字》也將於本月29日限定場次上映。雖然兩片主角無法親自來港做宣傳，但都分別接受《蘋果》訪問。

爆朴寶劍愛撒嬌

朴寶劍已於去年入伍，宣傳重任落在孔劉身上，對於電影探討生死問題，孔劉表示：「關於生死的觀點，我認為根據觀眾不同角度會有不同的看法及詮釋，而我從接拍電影開始直到現在，認為電影想帶出人類因生命有限，是無法逃離恐懼，如何面對恐懼才是重要的事。我認為長壽不是重點，如何度過餘下的日子才是要思考的事。」

41歲的孔劉對於首度合作的27歲朴寶劍有讚冇彈：「他是一個有禮貌、誠懇的後輩，演技也很好。看到他會想起以前這個年紀的我，對前路感到迷茫、苦惱，所以都很關心他。他一向以善良形象示人，亦演出過不少這類角色，但在《徐福》中可看到他有別於以往的眼神演技，觀眾能感受到他的不同面貌，看到他新的可能性，期待他退伍後的表現。」同時透露二人相處十分舒服，又稱對方是比他想像中更會撒嬌的後輩。

對於疫情下是否影響日常生活時，孔劉說：「慶幸團隊在遵守防疫措施的情況下，順利完成拍攝，因為現實中有不少生計受影響的人，所以對於能夠繼續工作、拍攝而心存感激。」他更直認疫情下變了宅男，幾乎沒有任何聚會，他感嘆說：「以前拍攝時會請大家吃烤肉，但現時聚餐都沒有了，對工作人員感到很抱歉。」

南柱赫拍戲真醉

另外，南柱赫在《不》片中因為要照顧行動不便的韓智敏，不乏孭對方行的場面，問到拍攝前有否特別準備？他說：「導演叮囑我不要為此特地做額外訓練呢！不過拍攝時有一個小插曲，是其中一個沒有剪輯在電影的鏡頭，我喝着韓智敏遞來的威士忌，由於當日我從早上起便空腹拍攝，因為不是一take過，一直逐少逐少地飲，結果到午餐的時候幾乎都飲醉了。」今次是他和韓智敏第二次合作，他直認：「今次和智敏前輩有很多一起的時間，所以交流了很多東西，亦談得更加深入。」