胡鴻鈞拍劇扮完啞仔後，趁入另一劇組前有空檔期宣傳新歌《整親》，今日在新城電台接受訪問，派台歌附送「整親急救包」，內有一包刀削麵。他的面形多年來都被取笑「削骨還父」，而他拿這件事來幽自己一默：「呢首歌同自己經歴有關，出道以來大家對我嘅評價。」問到會否叮囑收禮物的人，可以送給自己父親或家人？他笑言：「如果好食，可以再問我攞㗎！」不過最近的話題離不開緋聞，他覺得話題轉了，但慶幸自己仍然有談論價值。

早前有傳胡鴻鈞將會重返星夢唱片公司，他表示仍跟公司洽談中，到有消息會再公佈。問到洽談過程中，是否要求做「一哥」？他否認：「呢樣向來唔係我care嘅，哥前哥後（三分險），搵公司都係想有共同信任、同樣理念。」近排同樣回復自由身的許廷鏗，曾透露星夢有斟洽回巢，面對老友可能成為競爭對手：「公司同唔同歌手合作唔係我控制範圍，無話爭唔爭，大家都喺香港樂壇，好似一家人，所以好welcome所有歌手。」

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