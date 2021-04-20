近期香港娛樂界再度變得蓬勃，繼ViuTV舉辦了一個令觀眾熱血沸騰的音樂頒獎禮後，今晚就輪到網民甚為期待的四個本地YouTube頻道「試當真」、「啱Channel」、「熊仔頭」及「小薯茄」舉行四台聯播。昨晚四台同時在他們的IG中上載了今晚的播片時間表及預告，網民看後紛紛留言表示期待這個黃金陣容會有何火花。

昨日四台分別於IG上載了今晚聯播的預告片，當中見他們均打亂了成員與對方合作，如試當真三子游學修、許賢及蘇豪與熊仔頭及藍仔頭開會，蘇豪扮醫生跟啱Channel的蝦條哥及Jackie對戲，試當真的兩位女演員陳苡臻(Jessica）及倪安慈，分別跟熊仔頭頻道的嘉盈，及小薯茄的麗英、阿冰等一同演出。

預告片內，更以四大頻道代表，他們的各自一句訪問對白，串連起來為今次的合作作出總結，先是小薯茄的導演高江凌（高Ling）表示：「大家可以打亂多少少咁樣去玩。」之後就是試當真的游學修指：「嘩，我哋冇見過呀，咁樣去crossover。」啱Channel的混血肥仔則指：「喂，你嗰條拍得咁好嘅，我又要拍好啲先。」最後由熊仔頭作結尾：「當有呢啲想法出現嘅時候，嗰團火又返咗嚟。」

除了預告片，他們亦預告了今晚播片的時間表，今晚7時30分先由啱Channel作頭炮，於其YouTube頻道內直播，之後8時30分由試當真接力，9時30分再到小薯茄直播，最後一場是10時30分由熊仔頭作出直播。不少網民看後均留言表示：「唔知四台一齊有咩火花」、「非常之十分咁期待呀」、「超期待，萬眾矚目」。

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