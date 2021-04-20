天馬行空的時尚設計，不是人人懂得欣賞，像Burberry最近正式開賣的2021春夏系列，其中一件設計不但引起話題，更成為網民的恥笑對象。

Burberry 2021春夏系列的主題為「生命綻放」，創意總監Riccardo Tisci以「水」和「圓形」等元素象徵再生和生命循環，挖空剪裁貫穿系列，運用在長袖T-Shirt袖口及針織背心的正前方，印花背心的挖空設計卻採用胸前兩個圓圈挖洞的方式呈現，剛好露出胸前兩點，讓網民笑爆，取諧音笑言「好男人唔包二奶」，所以要把奶露出來。在香港官網上看不到背心款，但就有同樣胸前兩個窿的T-Shirt款，定價$5,100，如此「前衛大膽」的設計，相信沒有男星能駕馭得了。

另一邊廂，被稱為婚紗女王的Vera Wang，其作品深受全球女星喜愛，Victoria Beckham、Hailey Bieber、湯唯和劉嘉玲等都是着她的設計出嫁。Vera Wang的Luxe Collection婚紗價格由$6,900美元至（約港幣$53,800）起跳，訂製款則需過萬美元，不是人人負擔得起。最近品牌帶來好消息，宣佈和西班牙婚紗集團Pronovias合作，簽訂10年約，推出新品牌Vera Wang Bride。

合理售價是主要賣點之一，定價$1,600美元至$4,000美元，比Vera Wang的個人品牌婚紗平足六成。Vera Wang Bride由Vera Wang設計團隊操刀，PRONOVIAS負責生產與推廣、行銷，10月正式登場，屆時將推出60款婚紗及60款禮服，設計貼近歐洲風格，線條更簡潔輕柔，所有設計都是made to order，暫定每年出一個系列。Vera Wang直言其個人品牌雖然出名，但一直未能在歐洲大展拳腳，今次和Pronovias聯手，旨在開拓全球客群，而Pronovias旗下有St.Parick、La Sposa、Avenue Diagonal等5個婚紗品牌，銷售點與代理商遍佈全球。

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