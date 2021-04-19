香港人心惆悵，需要發洩。電影作為娛樂工具，正好提供出路。是日不才唔想傷腦筋，所以選擇看《殺神Nobody》，結果真係爽夾正。片中世界，瘋狂荒謬，以暴制暴。大叔無明火起三千丈，大開殺戒。之後爺爺加入，耆英大顯神通，打到七彩，血肉橫飛，鏡頭非常療癒。現實生活中，大家咁多壓抑，睇完此片，馬上精神爽利，心情愉快。

《殺神Nobody》劇本出自《殺神John Wick》編劇Derek Kolstad之手，故事簡單。大叔特工被打劫，搶回財物歸家途中，巴士上又遇到五名惡棍欺負良家婦女。主角火滾，狠狠教訓一眾壞蛋，打到其中一人半死不活。誰料此人兄長為殺人唔眨眼之俄羅斯黑幫大佬，於是壞蛋空群而出對付主角一家，並包括垂暮之年的爺爺。最後老馬發火，大殺四方。爺爺血洗老人院後，再來一場工廠大戰，大叔、爺爺及黑鬼拍檔聯手，將黑社會徹底消滅，全部冇得留低。

電影片長90分鐘，節奏快如機關槍，導演三扒兩撥交代劇情，之後便是連場大戰，打餐飽。動作場面中，最精采是巴士困獸鬥。至於安老院爺爺智殺兩名匪徒，場面以搞笑為主。《殺神Nobody》除了暴力之外，也充滿黑色幽默。Bob Oderkirk黑口黑面演繹一名憂鬱特工，效果拍案叫絕。Christopher Lloyd冇頭髮腳震震，觀眾最初以為佢命仔凍過水，「係咁大」，結果卻出人意表。爺爺老當益壯，手持雙槍雄姿英發有若《英雄本色》周潤發。

《殺神Nobody》除了場面爽爆之外，另一特色是配樂甚佳，並有大量懷舊歌曲，合老鬼口味，例如Nina Simone《Don’t Let Me Misunderstood》、Luther Allison《Life is a Bitch》、Steve Lawrence《I Gotta Be Me》、Louis Armstrong《What a Wonderful World》、Andy Williams《The Impossible Dream》及Gerry & The Pacemakers《You’ll Never Walk Alone》。

撰文：區紹熙

本欄逢周二刊出

【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。