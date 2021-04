香港人心惆悵,需要發洩。電影作為娛樂工具,正好提供出路。是日不才唔想傷腦筋,所以選擇看《殺神Nobody》,結果真係爽夾正。片中世界,瘋狂荒謬,以暴制暴。大叔無明火起三千丈,大開殺戒。之後爺爺加入,耆英大顯神通,打到七彩,血肉橫飛,鏡頭非常療癒。現實生活中,大家咁多壓抑,睇完此片,馬上精神爽利,心情愉快。

《殺神Nobody》劇本出自《殺神John Wick》編劇Derek Kolstad之手,故事簡單。大叔特工被打劫,搶回財物歸家途中,巴士上又遇到五名惡棍欺負良家婦女。主角火滾,狠狠教訓一眾壞蛋,打到其中一人半死不活。誰料此人兄長為殺人唔眨眼之俄羅斯黑幫大佬,於是壞蛋空群而出對付主角一家,並包括垂暮之年的爺爺。最後老馬發火,大殺四方。爺爺血洗老人院後,再來一場工廠大戰,大叔、爺爺及黑鬼拍檔聯手,將黑社會徹底消滅,全部冇得留低。

電影片長90分鐘,節奏快如機關槍,導演三扒兩撥交代劇情,之後便是連場大戰,打餐飽。動作場面中,最精采是巴士困獸鬥。至於安老院爺爺智殺兩名匪徒,場面以搞笑為主。《殺神Nobody》除了暴力之外,也充滿黑色幽默。Bob Oderkirk黑口黑面演繹一名憂鬱特工,效果拍案叫絕。Christopher Lloyd冇頭髮腳震震,觀眾最初以為佢命仔凍過水,「係咁大」,結果卻出人意表。爺爺老當益壯,手持雙槍雄姿英發有若《英雄本色》周潤發。

《殺神Nobody》除了場面爽爆之外,另一特色是配樂甚佳,並有大量懷舊歌曲,合老鬼口味,例如Nina Simone《Don’t Let Me Misunderstood》、Luther Allison《Life is a Bitch》、Steve Lawrence《I Gotta Be Me》、Louis Armstrong《What a Wonderful World》、Andy Williams《The Impossible Dream》及Gerry & The Pacemakers《You’ll Never Walk Alone》。

撰文:區紹熙

【光影漫步】

超級戲迷,嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。