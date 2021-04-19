經常在港台《警訊》短劇中飾演受害者角色、人稱「警訊老闆娘」的蔡裕彤（Toby），沒想到有一天會從電視跳進電影大銀幕。今年29歲已婚並育有2歲女兒的她，在處女作電影《二次人生》中飾演肥妹中學生天心，這個反差連她自己也不敢相信。事實上，她穿上中學校服、束起頭髮、沒施脂粉，竟又恰到好處。

試鏡以為被玩

從監製柯星沛口中得知，原來為了找肥妹這個角色人選，劇組花了不少工夫，因為肥妹難找，識做戲的肥妹更難找。Toby早前在佐敦接受《蘋果》訪問，提及監製所說，她坦言當日試鏡時，還以為是被整蠱，「收到電話叫我上去試鏡，點知係試件校服，初時都驚㗎，係咪玩我呢？會唔會唔似學生呢？後來着上身試完，佢哋話OK！」

Toby從小到大都喜歡演戲，曾在中學時當戲劇社會長，原本想報讀演藝學院，可是成績未能達標，沒想到機會總會有，「有朋友拍開港台，就咁介紹我入咗去，只要肯出鏡講幾句嘢，咁樣一做就做咗幾年，而家我仲有約。」2014年她加入港台主力拍攝《警訊》中的短劇，其間亦有拍教育電視的節目，連她發夢都估不到，竟然有一天踏足電影圈。

快將踏入29+1之年，Toby既是已婚婦人，又是媽咪級，沒料到處女作演學生妹，外形過關，Toby坦言要過心理關口，「做學生妹喎！驚說服唔到，導演搵我時，我剛剛生完BB幾個月，由中女變媽媽，又叫我變返10幾年前少女咁，拍之前我要上網睇返啲後生女KOL，而家係點講嘢，聲線係點，始終我同10幾歲係有一段距離。」Toby更深深體會，她今次經歷如戲名一樣是她的「二次人生」，「算係呀！好似畀咗我第二次人生咁，疫情呢段時間咁啱港台《警訊》完咗，又未有新工作安排，仲以為冇幕前工作，點知劇組就搵我。」

肥妹人生

上磅接近190磅的Toby，肥胖原來是家族遺傳，只有媽媽是瘦人。由細到大都是肥妹仔一名，自言少女時代貪靚的她，曾以偏激減肥法，令自己激瘦，「中學時好想瘦，用啲偏激減肥方法，又食減肥藥，當時係好瘦，最瘦時得110磅，瘦到見鎖骨，腰又有。後來一反彈，每年增長以數十磅計，又變返肥妹，該有嘅都冇，而家反彈返多咗一個我，哈哈！」談起最瘦的日子，Toby仍陶醉當中，她說︰「最瘦時我做過平面model，減肥成功之後信心直頭爆燈，有人追、有人鍾意，我老公唔係點識返嚟？唔係邊會有人肯落沓？不過開心唔夠一年。」她笑指隨着和老公的相處，發覺大家共同興趣是食，所以身形同樣隨年月一齊增長，「所以佢冇嫌棄我，佢都接受到自己，冇理由接受唔到我。」

難得Toby是位樂觀的肥妹，與戲中的天心，有着樂觀的態度。不過她曾因為減肥過度，令自己情緒不穩，「嗰時用極端嘅方法減肥，去藥房配藥，又要減糖又要去水，仲要戒澱粉質，搞到肚屙，仲一星期跌兩部電話，情緒好暴躁，後來覺得好辛苦，好大壓力，反而食嘢令自己開心、放鬆。」Toby完全是化悲憤為「食」量，「最誇張就係飲甜嘢，我一晚可以飲6包檸檬茶、汽水4、5罐，一餐飯仲可以飲3罐，糖份吸收得太多，但食甜嘢會好開心，忍唔住口。」

身體響警號

不過約3、4年前，Toby的身體因肥胖而出現問題，「我試過高血壓入咗醫院，睇嘢有重影，血壓高到爆，醫生話我：『你咁肥，要拮手指。』好彩未有糖尿，不過我大肚時曾有過妊娠糖尿，但我覺得做肥人開心過瘦嘅時候。」但Toby不諱言，曾被人取笑她肥，「中學時成日都會俾人笑，尤其上PE堂，話我『扽吓、扽吓』，好彩我比較惡，話返人哋排骨精囉。」

初時開始回復肥妹的身形，Toby坦言曾有不開心，「嗰時仲做緊model，後來肥返10磅，有間公司casting，人哋攞住把尺嚟度，寸我腰多咗3吋，佢唔係直接話你肥，而係用咁嘅方式，真係好失落好唔開心。」自從沒有做model的機會，她就學化妝做化妝師，近年又在社交網發表育兒帖文，學做媽媽界KOL。「自卑感梗會有，好似生活上最唔開心坐交通工具，個人大嚿啲，pat pat又大啲，買床都要super king size，最唔方便係去商場廁所，間格太細會被撠住。」在《二》片中阮兆祥、盧覓雪飾演她的父母，意外地看上去3人如一家人，「係呀，劇組都話我哋好似樣，尤其笑嘅時候，好搞笑。」Toby坦言如果肥人能帶給別人歡樂及正能量，何樂而不為，繼續當「肥妹」！

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