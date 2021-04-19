被「入侵」的Balenciaga，前晚亦舉行2021秋冬系列發佈，對比起初秋系列創造一個電玩遊戲《後世：明日世界 》，以虛擬角色示範新裝，今次主帥Demna Gvasalia重返現實世界，以親切得離奇的方式展示新系列。

屬於新裝發佈的短片《感覺真好》，完全無新裝，只是一個concept video，內裏剪輯了一些充滿快樂歡欣的生活片段，浪花、野馬、潛水、跳傘活動，家中的小貓與鴨子等，全面投射主帥希望重回生活常態的願望。新季全是very Balenciaga的經典設計：巨大到有點超現實的特大西裝、螢光黃色風衣、鮮黃、電光藍的絲質連身裙（當然搭配Balenciaga招牌尖頭高跟靴）、破舊的又鬆又垂墜牛仔褲、像浴袍的wrap top與羽絨等。最特別是造型照背景全是世界各地名勝：金字塔、羅馬鬥獸場、印度泰姬陵、東京街頭等，就像模特兒穿上新裝到各地打卡旅行，到此一遊，「我們photoshopped了相片，希望天空可以很快重新打開。」他寄望可以回到去旅行的好日子。

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