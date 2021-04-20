MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina，原名李靜蓮）今日在葵涌為ViuTV 劇集《IT狗》舉行開鏡拜神，同場還有凌文龍、陳漢娜、彭秀慧、岑珈其等。

Stanley指今次與Alina沒有同場，所以不算情侶檔，「希望之後有機會，但唔好演情侶，做其他嘢先好玩，例如失散多年嘅家姐。」Alina聞後即反白眼：「姑姐吖笨！最好唔好做情侶，一碰面就鬧交就好麻煩。」Stanley笑說：「我驚演情侶，鬧交位cut咗機都唔停。」提到Stanley最近在IG上載操胸肌片段，是否預告將在演唱會騷肌？他說：「未知，但一定有肉嘅環節，可能係Jeremy露呢，咁先有驚喜！」問到Alina有沒有演唱會飛？Stanley說：「女朋友實有免費飛，但係我哋拎到門票係有限。」

至於Lokman飾演一個自戀的創科才俊，他表示第一次有角色做，「之前只係客串性質，最開心係同隊友一齊演喜劇，劇組由我哋爆肚同埋攪亂檔。」Frankie透露扮演一個內向、充斥負能量的人，笑指跟自己有點似。對於他們拍劇和綵排演唱會兩邊兼顧，Lokman表示下月頭獲劇組放人，屆時可專心排練演唱會。

凌文龍透露在劇中與陳漢娜有曖昧的感情戲，而且這套是輕喜劇，陳漢娜笑指凌文龍都有幽默感。凌文龍首次擔大旗做劇集男主角，笑言是一個大挑戰，「有唔慣，拍劇嘅工時長好多，上晝拍到夜晚，跟住再準備第二日嘅功課，所以休息會唔夠。」陳漢娜則說：「劇集日日開工，電影就冇咁密集式。」

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