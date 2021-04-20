在智叔的安息禮完結後，到場弔唁的嘉賓陸續離場，其中智叔的「跑友」方中信、米雪及鮑起靜一同受訪。他們仍未平復悲傷心情，鮑姐哽咽着透露，安息禮的氣氛安詳又溫暖，並指智叔在大家的祝福下離開；而平日在鏡頭前man爆的方中信，則眼濕濕地受訪，明顯捨不得智叔離開。

方中信提到與智叔的「跑友」交情，強忍悲傷地說：「咁多年嚟，我記得我同智叔拍完《無雙》之後，我哋同發哥一齊跑步，一齊跑跑咗4年，一路都好開心，但係喺最開心嘅時候離開咗我哋，係有啲唔捨得。」方中信受訪時需數度深呼吸控制情緒，他坦言：「我記得最後嗰次係11月尾，之後因為唔想騷擾智叔，所以冇去醫院，始終呢個病都唔係好易去醫嘅。」米雪大讚智叔的跑姿靚：「智叔嘅跑姿好靚，幾時都係咁靚！因為我初初加入去跑嗰陣時，智叔係好take care我哋。」

方中信指，智叔近年一起跑步，人變得開朗得多，亦見證着智叔變得越來越開心，所以已經沒有遺憾。鮑姐補充指：「我相信我哋以後跑步佢都會喺度，因為每次跑親步，我哋呢啲好渣嘅人，佢係A組（跑得較好）嘅人，佢係不斷來來回回嚟睇住我哋C組啲人，咁我相信佢一定係會……」

讚智叔演出水準穩定

問到過往的合作經驗中，最欣賞智叔哪一方面？鮑姐表示：「我好欣賞佢對每個工作都揸到好實，永遠都唔會放棄，我睇佢每一部電影都係咁好。我同佢一齊演過舞台劇，每一場佢都係咁穩定嘅。」她指自己當年是舞台劇新丁，但看着智叔的演出，也不禁大讚犀利，鮑姐續指：「佢真係好敬業同好專業，同埋佢好關心我哋嘅電影圈、我哋嘅發展、我哋嘅朋友，每一個人，乜嘢演員嘅演技，每一部戲，我哋有時大家一齊傾吓，邊個好呀，邊部戲點呀點呀，佢真係太熱愛電影呢個工作，我相信佢去到上面都係一樣。」

智叔遺願必達成

講到智叔有個遺願，想完成一部電影，鮑姐稱：「已經有人幫，一定會開拍到！」對於智叔的遺孀陳敏兒，米雪表示不太擔心對方：「敏兒姐好堅強，佢頭先喺入面（安息禮）一路帶領住我哋，喺一個好開心、好安詳嘅氣氛之下，送走智叔。」

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