改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《模範計程車》，於本月9日首播，播出以來收視節節上升，本周五將播出第5集，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。不過近日男主角李帝勳卻陷入是非，事關他在發佈會上曾透露拒用替身，自言不少動作場面都親自上陣，但韓媒《日刊體育》今日卻質疑李帝勳一集收1億韓圜（約69萬港元）的劇酬，但於第2集及第4集中卻明顯使用替身演出，批評他不夠專業。

《模範計程車》講述一群無法受到法律保護而充滿冤屈的人的故事，他們為了展開復仇計劃而成立了秘密的士公司「彩虹運輸」，並利用的士司機的身份去追逐加害他們的人。李帝勳在劇中飾演擁有出眾觀察力、冷靜判斷力、特種部隊出身的「彩虹運輸」代表司機；遇上被稱為「熱血瘋檢」的正義檢察官李絮以及金義聖飾演的「彩虹運輸」代表理事時，將展現非一般的犯罪喜劇。李帝勳在劇中的設定是前陸軍士官學校及特種部隊軍官，因家人被殺最終成為「彩虹運輸」的的士司機，並幫冤屈的受害者報復加害者。

為角色積極訓練

而劇集有不少動作場面，他在發佈會上亦曾透露為了今次角色積極訓練體能，更特地到武術學校進行特訓：「為展現真實的動作戲，我是不吝嗇身體的類型；過程中有很多徒手的打鬥戲，所以經常在不知不覺中受傷，但是看到成果後，我覺得一切都很值得。」劇中更有不少飛車飄移鏡頭，李帝勳亦親自上陣，拒用替身。不過《日刊體育》就發現李帝勳在第2集及第4集中明顯使用替身，報道指第2集蒙面打鬥戲以及第4集在屋頂上的動作場面都有使用替身：「製作方找了和李帝勳體格、髮型差不多的替身演員，但是觀眾一下子可以看出就是替身，這也太明顯了。而且李帝勳親自參與的動作戲也很尷尬，雖然他肌肉飽滿，而且非常敏捷，但是拍動作戲時就好像被生理鹽水浸濕的消毒棉花一樣往下垂，這樣沉重的身體想要拍動作戲好似會做不好姿勢。」

每集收1億韓圜

《日刊體育》質疑李帝勳每集收取達1億韓圜的劇酬，劇集合共16集，即他穩袋16億韓圜（約1,112萬港元）的劇酬，批評他責任感不足，同時又指前年金南佶出演的《熱血司祭》，以及去年周元出演的《Alice》同樣不乏動作場面，但二人有9成動作戲都親自上陣，更因而受傷。

網民留言力撐

由於《模範計程車》在韓國熱播，所以報道亦引起網民的熱烈討論，有網民覺得演員出演危險動作場面避免受傷令劇集停拍是無可厚非的事，而且覺得李帝勳被到批評是因為他收1億韓圜劇酬關係，同時又留言：「是導演不夠細心，為甚麼要責備演員？」、「看劇是看不出來」、「用替身穿崩明顯是剪輯的錯」、「替身也要賺錢的」等，普遍都傾向於支持李帝勳。

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