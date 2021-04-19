ViuTV前晚的頒獎禮，不論現場氣氛、聲勢及網民反應皆十分熱烈，難怪嚇到無綫變陣延長《開心大綜藝》至兩小時對撼。結果外界仍然一面倒大讚ViuTV，觀眾指頒獎禮安排所有候選歌曲歌手演出，即使新人及小眾歌手都有機展身手，盡顯尊重音樂及歌手，連在座歌手也聞歌起舞，令大家重拾當年樂壇頒獎禮良性競爭的熱鬧感覺。有傳許廷鏗推掉做無綫《聲夢傳奇》導師來跟ViuTV換獎，他受訪時承認星夢很早期斟洽過，但否認傳聞：「邊有得咁換。」並稱願意上ViuTV因該台懂得尊重音樂。

獨立傳媒人陳雲海（雲海）昨也在網上留言讚ViuTV，唯獨不滿有艾粒出現：「唔使再見到陳奕迅、唔使再見到容祖兒、唔使再見到莫文蔚！大部份嘅歌手我都好鍾意，只係可惜突然間出現當奴，成粒老鼠屎破壞晒！」其實他本身跟當奴有結怨，於2013年雲海在商台主持《摩星嶺4號》時指有段講六四事件內容被刪，事後雲海感到被高層林若寧及當奴出賣，憤然辭職。古巨基昨日亦於Ig貼出ViuTV頒獎禮截圖兼留言：「看着大家的演出，讓這個同時作為觀眾亦是歌手的我，對音樂的熱血迅即翻滾。香港樂壇能夠有你們真好！」擺明未有捧娘家無綫場。

至於無綫的《開》雖然請來張智霖、張繼聰及李佳芯等助陣，又向現場觀眾派錢派禮券希望成功搶收視，依然難逃胡鬧無聊及技窮等批評，當中要68歲盧宛茵和49歲江美儀分別扮「莫文藝」和「米蘭」，但現場觀眾悶到冇反應，有網民更指要一個耆英及一個年近半百的人扮鬼扮馬，令人看得尷尬慘不忍睹。杜汶澤昨日亦於fb留言寸曾志偉及形容節目「衰在離地」：「今時今日看到香港一堆演藝界老人，滿腦子八九十年代思維，公關、創作猶如環保組織，只能說句：『繼續牙X擦擦夜？飲醉酒攬頭攬頸稱兄道弟然後瞓醒覺諗吓食乜啦』……思想老了卻是因不思進取，不退休而不長進者，廢老是也……比起屯門公園阿伯就更可憐。」