曾演出港產片《桃色》的46歲韓國變性藝人河莉秀，2017年與41歲歌手鄭英振結束10年婚姻，去年自爆有新戀情，男友是比她年長4歲的企業家。河莉秀今日在IG公開一張未變性前仍屬男兒之身的舊照片，並透露是處理父親遺物時發現，引起熱話。

憶父親無法入睡

河莉秀公開的照片中是她在高三時去樂園玩的照片，可見當時她的身形瘦削，樣子嫩口兼顯得有點怕醜。河莉秀留言：「爸爸珍藏我高三最後一次郊遊時拍的照片。因為家裏曾有火燭，所以我的照片都不在了，但整理遺物時就找到照片，真是讓人深思啊。爸爸已經離開了，時間像往常一樣，甚麼都不等待，甚麼也不在意，自然地流逝。最近大家好像除了年齡以外甚麼都不關心，都自私地生活着一樣。那樣的世界會漸漸來臨吧？最近因為疫情與人們保持距離，獨自生活，沒有和壞人糾纏在一起，好像也有好處呢。但還是想像以前一樣去旅行，沒有口罩，逛逛街。一下子有各種感情，在無法入睡的夜晚，連一杯酒都喝不下去，太悲傷了！希望一覺醒來疫情就結束了！」

韓國變性人代表

河莉秀於1995年接受變性手術，並於2001年作為廣告模特出道，曾出演了各種節目，成為了韓國代表性的變性人藝人。

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