韓劇《繼承者們》的31歲男星金宇彬雖然曾患鼻咽癌，幸而其37歲的演員女友申敏兒一直不離不棄，最終金宇彬抗癌成功，目前正在投入新片《外星人》的拍攝工作。而於2015年公開戀情的金宇彬和申敏兒拍拖6年依舊甜蜜，兩人打風打唔甩，不時低調約會。而今日韓國方面更傳來好消息，金宇彬和申敏兒有望合作新劇《我們的藍調》（暫譯），是兩人公開認戀後首部合作的作品。

李秉憲、車勝元獲邀

對於傳出以情侶檔姿態合作，兩人所屬的事務所就表示目前已收到出演的邀請，正積極討論中。《我們的藍調》陣容強勁，屬《他們的世界》、《那年冬天風在吹》、《沒關係，這是愛情》、《Dear My Friends》的編劇盧熙京的最新作品，並由金圭泰導演執導，劇集預計20集，將描寫各種各樣人的生活。除了申敏兒和金宇彬外，劇集亦力邀李秉憲、車勝元、韓智敏、李姃垠等出演，眾人目前正積極地進行討論。

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