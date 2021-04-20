現年38歲的日本女星深田恭子，前年被爆撻着富貴男友杉本宏之，一度傳出她將會嫁入豪門，可惜婚期一拖再拖，還傳出感情觸礁，而深田恭子在婚事撻Q後卻越見消瘦，上星期為聲演的長青動畫《麵包超人》出席公開活動時，她被發現再瘦了一個碼，而且更帶點憔悴，加上面部皮膚鬆弛，令網民及fans也替她擔心。

目前寄情工作的深田恭子，拍住多部未華子和永野芽郁代言電訊公司UQ，三位女星在廣告系列中扮成三姊妹，在今日曝光的全新宣傳片中，三人以古裝頭、穿和服再配喱士手襪，形象嶄新，而廣告商同時公開的拍攝花絮及訪問片段，卻發現未執圖的深田恭子瘦得可鄰，不但欠缺昔日光彩，更老態漸現，令人擔心她與杉本宏之的感情又再出現問題。

43歲的杉本宏之經營樓宇買賣、管理等，他曾兩度離婚，第二任太太是韓國女星吳世貞，據知離婚原因是杉本不忠所致，大滾友形象深入民心，令外界對他與深田恭子的感情並不看好，去年曾傳出二人已簽定婚前協議，無奈女方的嫁人心願仍未能實現。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！