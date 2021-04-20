曾參選華組的楊秀惠，前年低調嫁拍拖8年的富貴男友葉世揚，隨後更宣佈疫情下平安生女，並留在娘家大馬坐月，專心湊女。眨吓眼，囡囡已經一歲大，今日楊秀惠在社交平台貼出為囡囡慶祝生日的相片和短片，她更親手做蛋糕給囡囡吃，母愛滿瀉。

楊秀惠留言：「Happy 1st Birthday to my baby girl！謝謝你成為我的女兒，要永遠健康快樂哦！希望你喜歡媽媽為妳做的生日蛋糕，媽媽愛你。」楊秀惠的囡囡在post中繼續做「影後」，而楊秀惠則將自己砌蛋糕的過程拍片及配字幕，她的蛋糕很簡單，兩層都是簡單的清蛋糕，配以少許鮮忌廉及土多啤梨，裝飾品都是硬膠公仔，相信是她不希望女兒吃到太多糖或添加劑。當了媽媽之後，的確為女兒設想得更多。

雖然楊秀惠的女兒無出鏡，但片中聽到她牙牙學語的聲音，還有她的尖叫聲，十分可愛。另外，楊秀惠又拍下自己用多款不同的氣球佈置，為女兒送上一個簡單又溫馨的生日會。

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