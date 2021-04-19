ViuTV前晚舉行首次《CHILL CLUB推介榜 年度推介20/21》頒獎禮，是兩年來再次有現場觀眾參與的樂壇成績表，引來全城熱話。人氣王姜濤雖只得男歌手銀獎，但他領獎時揚言香港歌手要做亞洲第一，獲網民大讚有火有理想。至於一人獨得六獎的大贏家林家謙，卻被網民炮轟整晚黑面，表現又寸又不投入，他解釋全因自己低調內向所致，更自言：「太大壓力我縮返去幕後。」但網民翻看舊片力指他曾表明恨做幕前。

首屆《CHILL CLUB推介榜 年度推介20/21》頒獎禮前晚順利完成，不少觀眾及網民大讚重現昔日樂壇百花齊放的現象，加上大部份獎項由樂迷投票選出，絕對能夠反映民意。當中ViuTV並沒偏幫「親生仔」組合MIRROR由頭贏到尾，反而唱作人林家謙一人力壓MIRROR 12子獨攬六個獎成大贏家，當中包括年度男歌手金獎及年度之歌，風頭一時無兩。

怕遭批評致爆瘡肚屙

雖然成為大贏家，但林家謙整晚表現冷淡，頒發年度十大歌曲獎時，大會因衞生問題沒有安排嘉賓頒獎，由歌手直接拿獎，但林家謙領獎時竟說：「個獎自己拎，咁隨便。」接着又見他不知何故用手指捽獎座。到第四次上台時，林家謙更直接表明已沒有甚麼感言想說。頒獎禮後眾歌手受訪，林家謙指頒獎禮令他緊張、有壓力，非常不習慣「老是常出現」：「好怕自己成日出現，因我偏向低調內向。」他還直言壓力來自大眾不同的評價，令他害怕，他更稱因壓力導致爆瘡及肚屙。談到得男金，林家謙自稱與男歌手獎實在還有很大距離，因他一直對自己唱歌能力沒信心，現在得到肯定反而害怕：「如果有太多討論，我真係會縮，想返去做幕後。我只係想唱返自己嘅歌，畀機會自己試吓，唔係話有做歌手咁大目標。」林家謙又指自己唱歌時一向較為木訥，說畢即除口罩展示笑容。

雖然林家謙已為自己解畫，但昨日仍有不少網民批評他態度囂張及勁寸：「唔理你想唔想做幕前，真唔真性情，你有冇考慮過觀眾，或者投你隻歌嘅人」、「𠵱家係X攞獎態度差、冇禮貌唔識尊重個場。」網民找出林家謙出席《勁歌金曲》頒獎禮領獎片段比較，批評他在無綫台上笑容滿面，相反在ViuTV卻黑面。網民又找來林家謙一段受訪舊片，片中被問到想做幕前或幕後，他即答：「幕前！」難怪網民質問：「咩唔想做幕前呀，佢係咪被迫呀？」

姜濤讚林家謙好厲害

林家謙昨早在Ig限時動態貼出友人安慰他的對話截圖，當中他解釋用手指捽獎是因見到獎上仍有消毒酒精，友人叫他不要把批評放在心上，還表示要將他的新歌《神奇的糊塗魔藥》用來鼓勵他，林家謙則回覆：「估唔到我都要啪粒。」不少「謙粉」及網民也出言護航，形容林家謙只是盡現真性情，性格一向如此，女歌手銀獎得主梁嘉茵（Serrini）也在fb幫口：「愛護家Him（謙），你我有責。」

至於得男歌手銀獎的姜濤，外間一直睇好他能奪金，頒獎禮後姜濤謂：「林家謙係一個好厲害嘅人，我冇諗過自己拎金，銀都冇諗過，諗陳卓賢（Ian）拎多過我拎，因佢一直以嚟都好努力。」而姜濤得男銀時表示香港歌手將會成為亞洲第一，不少網民大讚年紀輕輕的他有「火」有目標：「成件事好熱血」、「人要有夢想！」前DJ詹志文也在fb大讚：「做人一定要有火，亞洲第一呢句有火，祝成功！」填詞人梁柏堅在fb以早前歐陽震華談到「對撼友台」時指：「我只諗到亞視」，嘲笑歐陽震華眼中的亞洲與姜濤眼中的亞洲差天共地。但亦有網民嘲姜濤不自量力：「亞皆老街第一？」、「做亞洲第一？去機場行一轉做到BTS（防彈少年團）咁再講啦。」反應極端。