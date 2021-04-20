在廖啟智的安息禮上，智叔一對兒子文哲與文信為父親吹口琴奏樂，然後緊隨母親陳敏兒在台上分享跟爸爸的難忘往事。兩兄弟均以大家熟悉名字「智叔」來稱呼爸爸。

束起長髮的長子文哲先致悼辭，他從小學時候開始談起：「智叔係一個非常愛家人嘅人，係好愛我嘅爸爸，近乎溺愛。我讀小學嘅時候，智叔無論幾忙，都會接送我返學同放學。我升高小時，覺得自己大個仔，同佢提議我自行放學，佢第一個反應係應承，但心裏面好擔心我，喺佢心目中我仲係小朋友，但佢都應承我嘅要決定，咁我好開心同同學搭幾個站返屋企，其實我知道有幾次，佢喺學校跟住我直至我返到屋企，確保我嘅平安。喺呢件事上，睇得到佢好尊重我嘅決定，但同時亦好關心我，暗中保護我，而畀我去嘗試呢個位，我係好感恩。」

文哲誤認爸爸唔鍾意自己

文哲再指自己年紀漸長，父子關係並不是特別好，全因爸爸是一位嚴守紀律，界線定得好清晰的人，而他則是隨性、我行我素的人，他說：「我哋嘅差異越嚟越大，有段時間我好驚同佢相處，因為佢對我好多行為非常不滿，佢有責怪我，但同時都尊重我所有決定。呢段時間我哋相處唔係咁開心，我錯覺覺得佢心底裏唔鍾意我。之後我去澳洲讀書，離開去異地、離開父母，而每次放假返嚟，佢都會去機場接我，見到智叔第一眼，佢係打從心底去笑出嚟，見到佢係非常掛住我。雖然之前唔鍾意相處，性格不合有差異，但佢呢個笑容令到我有返屋企嘅感覺，我知佢係一個非常愛我嘅爸爸。」

文信冀父為自己感自豪

之後輪到文信分享往事：「我同爸爸幾friendly，我哋都會叫佢做智叔，我而家做production，佢畀咗好多意見，當我條片出街時，就會喺屋企電視播出嚟。我平時好怕醜，都唔敢唔畀人睇，但係家人同佢我就放心畀佢哋睇，佢每次都會畀好多寶貴意見我。」

文信其後講到今年初智叔再度入院，他便找一些勵志小故事到醫院讀給智叔聽，可以幫對方解悶，他說：「佢真係好鍾意教人，佢每次都執我啲字，話我有時尾音冇禮貌，又捉我冇抑揚頓挫，速度要快啲，有時要平靜啲，嗰啲就成為我哋喺醫院嘅活動，每日講故事，佢再畀意見我。」

文信又指他們一家人在醫院會有圍讀劇本《相約星期二》：「故事喺患絕症教授在生前舉行安息禮，因為佢覺得死後先舉行，朋友親人所講嘅嘢佢就冇法再聽，係可惜嘅事。智叔就叫我哋寫信畀佢，然後讀畀佢聽。媽咪仲搵智叔朋友、親友同埋同事錄片畀佢睇，佢睇完之後，知道好多人愛錫佢，佢好開心。」文信表示現在繼續有拍片，不過已經沒有他再教自己，他很榮幸成為智叔最後一位學生，他說：「我希望能夠成為佢proud of學生同兒子。」

接着，敏兒代表已離世的細仔文諾分享父子間往事，敏兒指諾諾於06年返回天家，當時他們想令諾諾明白天堂是甚麼地方，於是以小朋友明白的簡單文字跟他講解，並且一家5口做了一首屬於他們的歌《天家裡》，敏兒說：「智叔每日都好思念個仔，佢日日都聽呢首歌，係聽足咁多年，喺醫院都繼續聽，佢仲話安息禮上一定要呢首歌畀大家聽。」禮堂隨即播出廖家所唱的歌曲《天家裡》。

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