廖啟智安息禮於今日下午2時半假尖沙嘴聖安德烈堂舉行，禮堂外擺放各界親友所送花牌，禮堂內安放了智叔的白色靈柩，而太太陳敏兒所送的白色心型花牌放在正中間，兩旁則擺放了兒子文哲、文信的花牌。遺照用了一張智叔身穿牛仔褸，合上雙手側身望看鏡頭微笑的相片，禮堂佈置簡潔。禮堂門外放了一幅智叔站在萬里長城的照片，陳敏兒說：「係智叔自己揀嘅遺照，所以還佢心願揀左放門口，但因無人用戴太陽眼鏡相片做遺照，我就再揀咗張靚仔做遺照。」

安息禮先由牧師帶領眾人祈禱，然後由樂手彈奏序曲，並由文哲與文信吹口琴，驪歌由張崇德、劉美娟、 鄺文珣、王祖藍、杜燕歌和蔣志光等人組成詩歌班獻唱。

短片表揚對演藝貢獻

禮堂上播放智叔生前的演出片段，並由太太敏兒分享丈夫的點滴，另外於舞台劇《野豬》曾跟智叔合作的林嘉欣也預錄片段，她指當時自己要演一個好痛苦的角色，她感激智叔將自己的經歷分享給她聽，即時令她感動到喊，同時亦對角色再明白多一點，她大讚智叔是一位心地廣闊的人。另外，《點五步》導演陳志發也感激智叔對他電影的付出，而一班在浸會大學的學生也感激智叔的教導，有女同學更忍不住哭出來。

在短片的結尾，敏兒以簡單數句，總結了丈夫的一生。「作為一個演員，佢盡力滿足要求，作為一個爸爸，供書教學，陪伴孩子成長，佢曾經講過：『我好擔心你，我好唔放心你』，因為覺得未能完成丈夫責任，作為病人，佢係醫生口中A+病人。我作為妻子，『廖啟智，我以你為榮』」

遺憾未能完成「中國夢」

在今日的安息禮中，陳敏兒和2名兒子均表現堅強和冷靜，他們一齊上台分享昔日和智叔的相處點滴。敏兒說：「智叔道別時，我同佢講一句說話『辛苦你喇，可以好好休息喇。』感激佢，由於佢嘅辛勞，成就我哋好多嘢，佢係咁做係咁做，其實呢一年香港嘅疫情，令我哋更加親密，佢冇工開，我哋又冇乜活動，大家困住喺屋企，我哋亦傾咗好多嘢，佢約定我，開到關之後返國內睇名山大川，我哋又拎地圖，排晒序，第一個去邊個地方、第二個去邊個地方，諗住一通關就一齊去旅行，結果呢個中國夢我哋冇辦法完成，佢真係辛苦命囉，冇乜時間休息。」

離別一日已哭成淚人

敏兒亦有憶述和分享當年和智叔一齊揹着背包窮遊歐洲的往事，她說：「我記得喺1984年，我哋竟然請咗兩個月假，我哋喺TVB做咗幾年儲咗啲錢，嗰時係80年代，好興揹住背囊去旅行，我哋夢想係去歐洲流浪，去住Hostel呀，甚至有一晚喺巴黎我哋試過瞓街，又去到唔同城市嘅大學飯堂去食嘢，點解呀？因為我哋要好慳呀，好慳先可以完成我哋呢兩個月嘅旅行，點知當時我哋計錯數，由於我哋要慳嘅原故，我哋買嘅機票都係好平嘅，唔係直航，不過原來有時差呀，原本我哋告假到10號返香港，點知原來係11號先返到，本來想打去TVB告假，不過TVB講話唔得，10號廖啟智有通告要去拍外景，不能延長多一日，咁當時嗱嗱聲買單程票，但要慳嘛，我繼續坐20幾個鐘，廖啟智同我嗰日一齊去到機場，入閘前，佢擰返轉頭望向我係咁流眼淚，佢喊我又喊，兩個人好似淚人咁，我真係好慶幸當時冇人問我係咪要去移民，冇人問我係咪3年後先見，如果我答『唔係』，話我哋隔一日就見嘅話，肯定有人鬧我哋。」

承諾延續廖家良好質素

敏兒坦言和大家分享這件往事，是想提醒自己，生離死別，那怕會重聚依然是不捨得，敏兒說：「佢喺病房，係咁流眼淚，面對生離死別，佢好唔捨得，正正係佢放唔低啲仔，放唔低個老婆，佢同我講，係打算殿後，佢講『敏兒，我冇諗過要丟低你，而家要留低你，辛苦你喇！』佢就係一個咁有責任感嘅人，佢唔係害怕死亡，佢只係唔捨得我哋，但我哋3個好想畀佢知道，我哋好掂，好會保護自己，而家睇返條短片，亦都深深被感動，我哋睇到佢嘅質素，希望廖家繼續保留佢呢份質素，做個富有責任感同尊重人，你哋（望向兒子）做唔做得到呀？」

感謝好友送人生金像獎

另一方面，敏兒在安息禮上感謝幫忙籌備喪禮的製作團隊、獻唱的詩班及伴奏的司琴人員，她表示感激，她讚會場佈置得好靚，整個安息禮好美麗又平安，她說：「我相信智叔一定會收貨！」陳敏兒又指，在智叔死後，收到很多不同地域、宗教及政見的人士送上慰問，她坦言沒有想過有這麼多人出席，她說：「好感謝你哋送咗最後一個禮物畀廖啟智，聯手打造送畀佢嘅人生金像獎，我而家代智叔領獎。再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」

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