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韓國男團SHINee的27歲成員泰民上月底在直播時暗示將於今年夏天入伍，而昨日他做直播時，更喊住宣佈將於下月31日入伍。

人生一半在舞台

泰民昨日以《13年謝謝你》為題進行直播，預告即將入伍的消息。泰民表示：「13年來獲得了很多的愛，感謝大家的喜愛和支持。Solo專輯會在5月第二星期或者第三星期發行，之後會有一段時間的空白期，我從5月31日開始就會『休假』，我意識到我至今人生的一半都在舞台上，別擔心我明年就回來。」

自言十分孤獨

而泰民因為即將與fans暫別，更感觸得落下淚來，他說：「謝謝在過去困難的時期，大家都一直在我身邊，被大家這樣喜愛我，覺得這個職業非常適合我。我有給你們帶來一點力量嗎？為甚麼現在會這麼難過，有時候我真的很孤獨，現在想起來我也很開心，我很想和你們談談，但我就是沒法讓自己開口。」

三成員完成當兵

泰民表示原本應該更早和fans透露消息，但是現在晚了通知大家：「我非常感激，自己能成為別人的幸福我也非常幸福。13歲（韓國虛齡）開始成為練習生，到如今16年了，我會一直繼續努力，因為你們一直在支持我。」

SHINee經歷成員鐘鉉離世一事，成員溫流、Key及珉豪先後服完兵役，目前只剩年紀最細的泰民未入伍，而組合早前已推出新碟《Don’t Call Me》回歸樂壇，並取得好成績。

溫流音樂劇港迷有得睇

另外，SHINee成員溫流有份出演改編自港產愛情片《新不了情》的音樂劇《太陽之歌》，除了溫流外，GOT7的崔榮宰、DAY6的元弼、NU’EST的白虎亦會輪流做男主角。音樂劇將於下月1日至7月25日在韓國光林藝術中心BBCH廳公演，而香港fans亦有眼福，嘉禾院線已成功爭取限定直播，並鐵定於下月7日及9日在香港舉行同步直播。

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