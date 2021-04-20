馬浚偉將出任無綫訓練班校長，早前亦有報道指他將會出任港台高層，當時馬仔解釋是有合作計劃。今日，馬仔在港台出席直播廣播節目《同理‧繼續傾》記者會，原來他開咪做DJ，更獲車淑梅送上「心耕天下」四個字，周國豐則送真咪作為馬仔的開咪禮物。

馬仔表示節目將於下月3日開始，工作繁忙的他，直言自己不當這是一份工作，「老實講，我唔係為咗賺錢而開咪，但我衡量過，我有舞台劇、電影、公司、學校，仲有TVB半年，所以我好長時間喺香港，所以我可以應承到港台，暫時當係一個長期節目去做。」

早前有傳他是港台高層？馬仔笑說：「高咩層？你諗下，我冇可能係一個公務員，除非我有公務員合約，我就可以出任佢哋嘅全職身份，我係冇可能，我咪要掟晒自己啲生意？所有業務都唔做得？所以呢個係冇可能，但如果我用兼任身份去做其他嘢，例如我做呢個節目，坦白講，我同周國豐、電視部係有傾過，但我都唔會係全職嘅人，而且未成事，只係初步傾，咩職位有咩所謂吖，都係虛銜一個，冇意思，我夠係4間公司嘅CEO、學校老闆兼打雜，洗厠所都係我。」

馬仔透露無綫訓練班將於下星期進行首次面試，他說：「有1,800人面試，最後只開一班30人。預計5月尾開課，3個月理論加課堂，3個月實習，其實大約6個半月左右，接近一半時間我都會喺度。」

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