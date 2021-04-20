韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日是非纏身，被爆是恐怖情人及「發電機」，曾戀男神金秀賢、金秀賢表哥、金正鉉、男團東方神起的35歲成員U-Know等人，又被爆曾涉校園暴力、疑曾偷朋友錢買機票、偽造學歷等醜聞。近日再被翻摷她的黑歷史，發現她受訪時曾自爆自後看了恐怖電影《孤疑》（Orphan）達28次，理由更令人感到毛骨悚然。

愛睇恐怖電影

徐睿知於前年8月在MBC《出發！Video旅行》上自爆最愛的電影大部都是恐怖電影，她說：「因為是非常喜歡的作品，所以看了好像超過了28次，電影非常詳細地表現了甚麼是刺激和驚險，而且角色的性格也不一樣，很有魅力。」徐睿知表示女主角在接受心理專家諮詢後，在洗手間表現瘋狂的場面亦令她留下深刻印象：「我隱藏的東西要快速前進似的，但卻總是受到阻礙，產生了無法抑制的興奮。」同時於節目上強烈推薦了電影。

令人毛骨悚然

而目前網民翻摷她的言論，並認為徐睿知和電影中精神病患者的主角產生共鳴感這一點令人覺得毛骨悚然。《孤疑》主要內容講述一對夫婦經歷流產之痛後，決定收養一個看似天真可愛的9歲小女孩，可是原來該名女孩身上卻暗藏着的巨大秘密。

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