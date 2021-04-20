馬德鐘寶貝兒子馬在驤擁有1.9米身高、外形健碩，雖然偶爾拍廣告、拍電視劇等，不過爸爸馬德鐘覺得兒子應以學業為重，暫時不讓兒子入行做藝人，而兒子馬在驤目前因疫情影響，未能回澳洲讀機械工程，更與外籍女友Marissa分隔兩地，飽受相思之苦。

今日有周刊指，原來馬在驤外籍女友Marissa是美國華盛頓大學高材生，正在該校讀碩士課程，專研國家安全及反恐工作，曾在美國政府部門做實習生。此外，有指Marissa是學界飛魚，跟男友馬在驤同樣愛游水，她原本代表美國俄亥俄州爭取奧運入場券，由於疫情問題，東京奧運去年延期暫時未知她是否順利入閘。

而「未來老爺」馬德鐘曾接受訪問，笑言仔大仔世界，不知道兒子何時開始拍拖，亦未見過Marissa真人，只看過照片，不過他卻讚兒子夠自律，絕對信任兒子眼光，「知道乜嘢係啱，乜嘢唔啱，佢個個決定都好令我放心」，相信「馬神」應該幾滿意這位猛料「未來新抱」。

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