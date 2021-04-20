四個本地YouTube頻道「試當真」、「啱Channel」、「熊仔頭」及「小薯茄」今晚舉行四台聯播，四台的演員和幕後互相合作拍攝四條短片，分別有「啱Channel」的《妙手神醫》、「試當真」的《Channel需要s》、「小薯茄」的《今晚冇片睇》和「熊仔頭」的《我們的YouTube》，不少網民早早霸定位觀看首播。

原定晚上7時半先由「啱Channel」打頭陣，播片前四台演員全部穿上校服亮相，先玩一輪問答遊戲，各台的演員又輪流表示為何今次合作中，自己未獲邀出現在其他頻道的短片中。今次合作在坊間引起很大迥響，所以直播中高峰時期有1萬5千人同步觀看，不少網民留言稱這種「拖時間」的環節很悶，又稱眾演員的口吻像「四台批鬥大會」，甚至有留言直指他們︰「不如你哋都係拍片算啦。」

然而，臨近8時15分正式播片時間前，代表「啱Channel」主持環節的蝦條哥、米露迪和Ah Gi就向觀眾解釋今次四台合作的原因，蝦條哥稱其實四台的主理人早就有商討過合作，並非外界所指因為「試當真」的游學修跟蕭若元早前在ClubHouse內的罵戰才引起。

終於等到「啱Channel」的《妙手神醫》播放，邀來「試當真」的豪哥和「小薯茄」的麗英任男女主角，網民反應普遍正評，只是對11分鐘的片長略嫌太短，更有網民稱看到其他頻道演員亮相感覺新鮮。

第二部分直播由試當真接力，由於啱Channel第一部分的直播被網民指悶到尷尬，故當第二部分直播時，擔任主持的游學修即表示：「啲人話好尷尬，我哋唔驚嘅，我哋專打尷尬，個Channel風格係咁。」

由於剛播完啱Channel製作的短片，當中找來平日專演搞笑短片的蘇豪及麗英演出，游學修即重提豪哥早前因為TVB藝人拍MV一事而被網民負評一事搬上枱，他笑說：「上次你認真做就踩波車喎！」蘇豪聞話笑說：「電視台嗰個？冇呀，冇踩波車呀！企返起身啦！」

雖然第二部分直播同樣是清談內容，但網民就指游學修的主持技巧比蝦條哥好。到正式播出《Channel需要s》，以紀錄片形式講述游學修當日跟蕭若元罵戰後為引子，表示要跟另外三個頻道傾合作的過程，當中有自嘲有抽水，網民們就認為題材上「試當真」的作品較好，但影像的表達上就較喜歡「啱Channel」。

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