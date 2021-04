Marvel首套以華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),香港時間周一晚釋出兩分鐘的前導預告。

《尚氣》由加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)飾演主角尚氣,又邀得香港影帝梁朝偉飾演尚氣的父親文武,金球獎史上首位華裔影后Awkwafina亦會參演,在預告片中相當搶鏡,大陸女星張夢兒則以女主角姿態粉墨登場,陣容還有楊紫瓊和陳法拉,片段中不乏神秘角色,但卻隱藏容貌,當在預告曝光後,法拉即更新IG留言:「First look at @shangchi Spot me? I’m hiding.」一於大賣關子。

梁朝偉在《尚氣》中演反派,預告由其角色文武以英語旁白交代尚氣的成長背景,而尚氣為了要阻止邪惡勢力蔓延,決定重返舊地,揭開「十環幫」秘密及面對千絲萬縷、錯綜複雜的父子關係。

電影為MCU加上全新元素,當然少不了動作場面,劉思慕展示六嚿腹肌及大展身手。《尚氣》去年在澳洲開拍,但一度因澳洲山林大火和疫情停拍,令上映日期一改再改,現已延至9月3日公映。

