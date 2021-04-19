Marvel首套以華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），香港時間周一晚釋出兩分鐘的前導預告。

《尚氣》由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）飾演主角尚氣，又邀得香港影帝梁朝偉飾演尚氣的父親文武，金球獎史上首位華裔影后Awkwafina亦會參演，在預告片中相當搶鏡，大陸女星張夢兒則以女主角姿態粉墨登場，陣容還有楊紫瓊和陳法拉，片段中不乏神秘角色，但卻隱藏容貌，當在預告曝光後，法拉即更新IG留言：「First look at @shangchi Spot me? I’m hiding.」一於大賣關子。

梁朝偉在《尚氣》中演反派，預告由其角色文武以英語旁白交代尚氣的成長背景，而尚氣為了要阻止邪惡勢力蔓延，決定重返舊地，揭開「十環幫」秘密及面對千絲萬縷、錯綜複雜的父子關係。

電影為MCU加上全新元素，當然少不了動作場面，劉思慕展示六嚿腹肌及大展身手。《尚氣》去年在澳洲開拍，但一度因澳洲山林大火和疫情停拍，令上映日期一改再改，現已延至9月3日公映。

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