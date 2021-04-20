ERROR成員193（郭嘉駿）自從爆金句暗寸TVB是老人台又笑TVB新五虎個名「娘」後，193即升呢變「3哥」和「3爺」，更獲網民追捧封他做「娛樂圈清泉」，其IG在短短一星期，由8萬followers暴升10萬至今日（20日）中午12時的187,000，比起MIRROR人氣王姜濤的195,000，只相差8,000。

一向有話直說的193，莫講話TVB，做節目《花姐ERROR遊》時，就連經理人花姐都敢得罪。對於當日跟曾志偉隔空罵戰，193強調花姐都話自己數據上是正確，但說話技巧可以靈活一點。前晚193出席《Chill Club》頒獎禮接受一間傳媒訪問時，就話：「即係可能講咗老嘢，可能就會得罪咗啲老嘢，我原本唔係用『老嘢』呢個字，係想話老一輩，點知衝口而出，所以我已經諗咗喇，下次叫佢哋耆英，耆英係一個好嘅term。」結果就因為該傳媒以「耆英」一詞做標題，令193再度被網民鞭撻他不尊重長輩。

強調「耆英」是對老人尊稱

遭網民圍剿的193，今日在IG story中，就將矛頭指向傳媒的報道，指報道為求嘩眾取寵，往往標題黨上身，又斷章取義將訪問內容斬件式出街。他說：「經常有報道會用嘩眾取寵嘅標題去吸引讀者，通常都係斷章取義地抽取訪問其中一句說話做標題封面，將一啲重要嘅前文後理忽略，然後一班冇文化兼愚蠢嘅讀者就會相信咗，其實『耆』呢個字本身都係一個形容年紀嘅字，而『耆英』係一個對老人的尊稱，唔識就學啦，唔識就google啦，活到老學到老呀。」

去年曾放負自爆「失業中」

193經常將口頭禪「知我咩料啦」掛嘴邊，可是《全民造星》出身的他，加入ERROR後，他曾經歷一段低潮期。去年6月，193在IG貼出千字文，呻被ERROR之名局限發展：「畢業返香港之後曾經喺時裝界打滾過一段日子，曾經幻想過自己成為一個Fashion Model，甚至係香港嘅Fashion Icon。但ERROR局限咗好多嘢，人哋總會覺得我哋騎呢、岩巉、樣衰、搞笑、甚至無腦。喂！大佬我喺英國讀心理學㗎，而我自問轉數都幾快而且識講嘢，但冇人會搵我去做正經節目，因為我係ERROR。我亦都好羨慕MIRROR會有唔同嘅時裝品牌搵佢哋好型好Chok咁拍廣告，收錢着住時裝品牌嘅衫出Event。」放負之餘，更怨自己「失業中」，當時有不少網民猜測他是否打算離隊。

英國專攻心理學

其實，出身中產的193，幼稚園已讀名校St.Catherine，之後入讀九龍塘Band 1中學，之後父母供他到英國班格爾大學攻讀心理學學系，並以一級榮譽畢業。而由於193沒有家庭負擔，返港後亦未有學以致用，一向對潮流甚有觸覺的他，反而將興趣變成事業，加入時裝集團做採購，而每每出糧又會買大堆名牌衫褲，有指父母還將位於紅磡一個兩房單位供他獨居。

有家庭有學歷有樣有身高，難怪193想做偶像多過做諧星笑匠。

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