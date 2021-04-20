ViuTV真人騷節目《全民造星》出身的組合ERROR成員郭嘉駿（193），早前寸陸浩明「40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」，馮盈盈（FYY）及陸浩明（6號）今日在旺角出席活動時回應事件，FYY明顯為維護拍檔，大笠對方高帽，6號似乎十分豁達。另一方面，兩人異口同聲推說自己工作忙，暗指無睇過ViuTV的節目。

FYY捧6號「好好嘅前輩」

FYY先為6號護航：「佢成日喺《#後生仔傾吓偈》幫我哋打圓場，我哋成日講錯嘢吖嘛，後生仔好易衝口而出講錯嘢，好彩有你（6號）幫我哋兜。」6號指自己：「冇所謂，我最欣賞後生仔嗰種創意，同埋嗰種豁達心態。」FYY聞言再讚6號：「難得你又豁達大方，唔介意我哋講錯嘢，你真係一個好好嘅前輩。」

問6號會否介意193的言論？他即說：「冇乜所謂，最緊要好玩，最緊要開心，都多謝佢有留意我哋，我都希望大家畀心機做好節目，亦都希望佢哋加油，我哋做唔同節目，都係觀眾得益。」

6號自喻領隊

FYY大讚下周一（26日）便42歲生日的6號keep得好，仍然咁young，他笑說：「梗係啦！我朝朝早去晨運。」講到被指「keep得好」不是一種讚美，FYY即狂兜：「如果我第時都可以keep得咁好，永遠保持心境咁年輕，唔使我明明26歲，啲人誤以為我30歲，我要向你學習。」

問6號主持《#後生仔》會否覺得尷尬？他說：「其實唔會喎！主持人責任係帶到一班大學生、年輕人講到佢哋講嘅話題，我就好似一個球隊嘅領隊，好得意，啲網友話小朋友節目係咪要搵小朋友呢？好搞笑呀！」記者提醒他有些兒童節目的確由小朋友做主持，FYY便圓說：「如果一大班小朋友冇人睇住，個節目做唔成。」

爆曾志偉騷後檢討

問到6號有無收看ERROR的節目？他直言任何電視台的節目都會看。問到是否包括ViuTV節目呢？6號只說：「咩節目都鍾意睇，例如新聞性嘅節目。」再追問他有否收看ERROR的節目？一直指自己有看ViuTV節目的他突然轉口風：「時間方面，我都想睇到，但實在太忙，《開心大綜藝》日日要綵排。」FYY亦幫口：「《#後生仔傾吓偈》廠景加直播去到夜晚12點幾，好難喺屋企坐定定睇電視。」會否因為193太寸嘴而不想看他的節目？6號說：「如果有好睇我都會睇，台灣嗰啲會睇、韓國呀，甚至去到俄羅斯有好睇嘅節目，我都會睇。」他認為大家應該要互相支持。

提到無綫副總理曾志偉曾經指ViuTV節目偏門，兩人認為《#後生仔》和《大綜藝》才是偏門，6號說：「百貨賣百客，總有啱睇嘅人，多啲類型更加開心。」問他們不收看隔籬台如何做到知己知彼？他們均表示要留意美股。

早前自稱是「姜糖」的FYY沒有留意ViuTV節目？提到可以上網重溫，她辯解最近工作忙碌，每日都要綵排。擔心被「姜糖」狙擊而不敢再提姜濤？她說：「又唔會喎，如果fans知道有人支持自己嘅偶像，其實係開心㗎嘛！證明自己嘅偶像多人認識。我之前都有追Super Junior，認識到唔同fans係好開心，只不過近排工作太忙。」

對於網民指無綫直播節目《大綜藝》，睇完都唔識笑，他們透露事前要綵排，事後會開會檢討，又指曾志偉亦會給予意見，問到有甚麼意見，6號卻說：「其實冇㗎！」FYY再幫口：「係問我哋有咩意見，佢想聽多啲唔同嘅意見。」她直言仍有很大的進步空間。

對於無綫大股東黎瑞剛早前在專訪中直言對無綫「非常不滿意」，指飲食節目氾濫，無綫即時下了「限廚令」，6號與肥媽Maria Cordero的《食平D》系列大受影響，他說：「我覺得係好事，綜藝節目應該要多方面，係新景象。」

聞余詠珊即劃清界線

另一方面，講到余詠珊將會在本月底辭職，「愛將」6號有否聯絡對方？他似乎想與對方劃清界線；「公司有任何同事離開，我都感謝佢哋對公司所作出嘅貢獻，我都祝福佢哋，希望有新發展。」追問有沒有跟余詠珊聯絡？他窒了一窒：「嚟緊可能會問候吓！」

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