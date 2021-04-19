《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月20日（二） Video Talk精選節目表：

午市急CALL丨恒指真突破？古天后、唐牛同你傾部署

日期：4月20日（周二）

時間：12:45pm -1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：恒指上周五一度上試29,000點，可惜未能企穩，周一再接再勵，截至中午收市前，高位見29,319點，中午收報29,215點，升232點，成交835億元左右。究竟呢次係真突破？抑或依然係假動作？後市可以點樣部署？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》4月21日（三） Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：4月21日（周三）

時間：6:10pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，90後新公司騎師、來自英國的班德禮初次在谷草上陣，上期沙田賽事他首次亮相跑獲一季，今次有五匹座騎，且看這位六屆卡塔爾冠軍騎師能否順利開齋。主持會分析他各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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