31歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）在2012年不幸患上罕見病鼻咽腺樣囊性癌，9年來一直勇敢抗癌，但病情反反覆覆，在4月初曾經在facebook出post表示因背脊骨和心口骨越來越痛，呼吸也氣喘而入院接受治療，經醫生診斷後，發現擴散的肝腫瘤越來越大，令她劇痛和出現肚積水，目前只可以用止痛藥舒緩止痛。

今日李明蔚又再更新facebook，她貼了一張在醫院的相片，原來她又再度入院，她留言表示：「因為主要抽腹水減少肚脹，也因為不夠氧氣導致呼吸吞嚥困難所以長期吸氧氣！身體狀況再一步下降，心情複雜，加上痛楚醫生終於開了嗎啡水給我！只可吞流質食物！」

李明蔚還說：「現在醫生轉送我到療養院看情況！很想可以舒服起來可以回家！知道大家很擔心和支持我，我相信上天自有安排！感謝大家！」一直視她為親妹妹的馬浚偉，獲悉目前的情況後，亦有留言鼓勵：「Sarena, 妳一直都好叻，好勁，要繼續啊！我哋仲有好多約會，Right？」網民紛紛為她打氣：「放心，唔好諗太多，相信自己，一定可以，我哋會陪住你，加油！」「不要亂想，盡量休息多啲 ...... 嘗試放鬆心情， 看看手機，用可以的方法， 忘記痛楚。要努力啊！ 應該可以好快返屋企㗎啦。 唔好畀任何壞情緒影響自己 ....... 我哋一定會支持你。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！